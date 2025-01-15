«Спартак» и Тавареш расторгли контракт

Томаш Тавареш покидает «Спартак».

Московский клуб объявил о расторжении контракта с защитником по соглашению сторон.

Тавареш перешел «Спартак » в январе 2023 года и провел за клуб 22 матча во всех турнирах, отметившись голом и результативной передачей. Первую часть сезона-2024/25 португалец провел в аренде в ЛАСК, за который провел 4 игры.