«Барса» одержала 14 разгромных побед в 29 матчах сезона, включая две над «Реалом». Команда Флика забила уже 88 мячей – в среднем по 3 за игру
«Барса» одержала 14 крупных побед в сезоне, забивая в среднем по 3 гола за игру.
Команда тренера Ханси Флика дома разгромила «Бетис» (5:1) в 1/8 финала Кубка Испании.
Всего в 29 матчах сезона сине-гранатовые забили 88 голов – 3 гола в среднем за матч.
В последний раз «Барса» завершала сезон с показателем три гола за матч в сезоне-1958/59, когда при Эленио Эррере было забито 137 мячей в 42 играх.
Также в этом сезоне у «Барселоны» 14 разгромных побед – дважды над «Реалом» (4:0, 5:2), над «Вальядолидом» (7:0), «Жироной» (4:1), «Вильярреалом» (5:1), «Янг Бойз» (5:0), «Алавесом» (3:0), «Севильей» (5:1), «Баварией» (4:1), «Црвеной Звездой» (5:2), «Брестом» (3:0), «Мальоркой» (5:1), «Барбастро» (4:0) и «Бетисом» (5:1).
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
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