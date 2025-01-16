«Бавария» выиграла 3-й матч подряд и на 4 очка опережает «Байер». «Боруссия» Дортмунд идет 10-й и отстает на 17 баллов

«Бавария» выиграла третий матч подряд и снова на 4 очка оторвалась от «Байера».

Команда Венсана Компани дома разгромила «Хоффенхайм » (5:0) в 17-м туре Бундеслиги. Ранее были обыграны «Лейпциг» (5:1) и «Боруссия» Менхенгладбах (1:0). «Бавария » набрала 42 очка и на 4 балла опережает «Байер «Хаби Алонсо, который вчера выиграл у «Майнца» (1:0). В топ-4 также входят «Айнтрахт » (33 очка) и «РБ Лейпциг » (30). «Штутгарт» (29) идет 5-м, «Майнц» (28) – 6-м. «Боруссия» Дортмунд занимает 10-е место, отставая от «Баварии» на 17 очков.