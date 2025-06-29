Матчу «Интера» и «Флуминенсе» могут помешать погодные условия. Днем в Северной Каролине ожидается 35-градусная жара, возможна гроза (GdS)

Матчу «Интера» и «Флуминенсе» могут помешать погодные условия.

Встреча команд в 1/8 финала клубного чемпионата мира пройдет на стадионе «Банк оф Америка» в городе Шарлотт и начнется в 22:00 по московскому времени.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, в период с 12 до 16 часов по местному времени температура воздуха может достичь 35 градусов – жителям Северной Каролины рекомендовано не выходить на улицу в самые жаркие часы. Начало матча «Интера » и «Флуминенсе » запланировано на 15:00 по местному времени.

Кроме того, существует риск грозы во время матча. Напомним, согласно регламенту проведения матчей в США игра останавливается при ударе молнии в радиусе около 13 километров от стадиона и возобновляется лишь при отсутствии молний и грома на протяжении не менее 30 минут.

Ранее из-за грозы был прерван матч «Челси» и «Бенфики» (4:1) – игру остановили на 86-й минуте, пауза продлилась около 2 часов. До этого неблагоприятные погодные условия повлияли еще на 6 матчей клубного ЧМ.