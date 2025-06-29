  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Матчу «Интера» и «Флуминенсе» могут помешать погодные условия. Днем в Северной Каролине ожидается 35-градусная жара, возможна гроза (GdS)
29

Матчу «Интера» и «Флуминенсе» могут помешать погодные условия. Днем в Северной Каролине ожидается 35-градусная жара, возможна гроза (GdS)

Матчу «Интера» и «Флуминенсе» могут помешать погодные условия.

Встреча команд в 1/8 финала клубного чемпионата мира пройдет на стадионе «Банк оф Америка» в городе Шарлотт и начнется в 22:00 по московскому времени.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, в период с 12 до 16 часов по местному времени температура воздуха может достичь 35 градусов – жителям Северной Каролины рекомендовано не выходить на улицу в самые жаркие часы. Начало матча «Интера» и «Флуминенсе» запланировано на 15:00 по местному времени.

Кроме того, существует риск грозы во время матча. Напомним, согласно регламенту проведения матчей в США игра останавливается при ударе молнии в радиусе около 13 километров от стадиона и возобновляется лишь при отсутствии молний и грома на протяжении не менее 30 минут.

Ранее из-за грозы был прерван матч «Челси» и «Бенфики» (4:1) – игру остановили на 86-й минуте, пауза продлилась около 2 часов. До этого неблагоприятные погодные условия повлияли еще на 6 матчей клубного ЧМ.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: La Gazzetta dello Sport
logoвысшая лига Бразилия
происшествия
logoИнтер
logoчемпионат мира среди клубов
logoФлуминенсе
logoсерия А Италия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
«Оренбург» готов заменить «Торпедо» в РПЛ, сказал президент клуба: «Мы готовы хоть завтра – и по составу, и по инфраструктуре. Пока это домыслы, дождемся официальной информации»
16 минут назад
Дуэ о Месси: «Один из величайших игроков в истории. Он вдохновлял меня, когда я был маленьким, и продолжит через 20, 30 и 50 лет»
244 минуты назад
Абрахам отказал «Зениту». 27-летний форвард «Ромы» хочет играть в лиге топ-5 (Николо Скира)
4053 минуты назад
Сделайте просмотр матча «ПСЖ» и «Интер Майами» веселее с «Основой»! Выберите игроков, которые станут лучшими в матче
54 минуты назадТесты и игры
Товарищеские матчи. «Спартак» победил «Торпедо», «Зенит» сыграет с «Црвеной Звездой» в Сочи, «Локо» против тульского «Арсенала»
32сегодня, 09:44
Энрике о Месси: «Для меня Лео – эталон, лучший футболист в истории. В «Барселоне» я видел, как он делает невероятные вещи, и он остается примером для подражания»
22сегодня, 09:38
Акинфеев, Сперцян, Кордоба, Гладышев, Батраков, Барриос, Дивеев, Осипенко, Барбоза, Маркиньос, Мантуан – в списке 33 лучших игроков сезона РПЛ от РФС
33сегодня, 09:16
«Краснодар» признан лучшей командой РПЛ-2024/25. Команда выиграла титул, Мусаев стал лучшим тренером, а Кордоба – лучшим игроком сезона
15сегодня, 08:58
Экс-президент «Атлетика» о Уильямсе: «Мы вырастили Нико – больно, что он больше не хочет за нас играть. «Барса» не вызывает восхищения, она далека от ценностей, которые когда-то олицетворяла»
59сегодня, 08:56
Россия и Нигерия могут провести ответный матч в Абудже в ближайшие 2 года (Sport24)
11сегодня, 08:37
Ко всем новостям
Последние новости
Бителло о Карпине: «Очень рад его назначению. Уверен, он поможет «Динамо» выиграть титул в этом году»
18 минут назад
Фрейша о регистрации игроков «Барсы»: «Если Ла Лига откажет, компетентные органы применят закон и примут решение в нашу пользу. При этом нас продолжат дискредитировать – все скажут, что нам благоволят»
13 минут назад
Хавбек «Интер Майами» Редондо: «ПСЖ» – лучшая команда в мире. Клубы такого уровня доминируют и заставляют вас больше защищаться»
19 минут назад
Суперлига Китая. «Шанхай» Слуцкого играет в гостях с «Чанчунем»
124 минуты назад
ПСВ не выкупит Маласиа, защитник вернется в «МЮ» (Фабрицио Романо)
133 минуты назад
26-летний футболист умер во время матча в Подмосковье. Следственный комитет проводит проверку
336 минут назад
«Балтика» подписала марокканского опорника Мурида. Контракт – до 2029-го
5сегодня, 09:51Фото
Тренер «Црвены Звезды» Милоевич о Тикнизяне: «Наир – игрок очень высокого уровня, у него большой потенциал. Надеюсь, он покажет хорошую игру, как в России»
7сегодня, 09:48
Эмилиано Мартинес может перейти в «Челси» или «Атлетико» в случае ухода Облака
14сегодня, 09:38
Адвокат владельца «Торпедо»: «Судья Перезва говорит, что Соболев ничего ему не предлагал. Скородумов трижды пытался его подкупить, он не соглашался и не отказывался – интересная позиция»
13сегодня, 09:16