Тренер «Партизана» Благоевич о Братском Кубке: «Турнир подчеркивает сотрудничество, дружбу между Россией и Сербией. Большая честь находиться в Москве»

Главный тренер «Партизана» назвал полезным проведение Братского кубка.

Матчи BetBoom Братского Кубка с участием клубов из России и Сербии пройдут в Москве с 30 июня по 5 июля. В товарищеском турнире примут участие ЦСКА , «Динамо », «Партизан » и ОФК .

«Я очень рад, что нахожусь в Москве, большая честь для меня. Очень полезный опыт, очень полезный турнир. Это подчеркивает спортивное сотрудничество, дружбу между клубами и странами.

Хочу поблагодарить организаторов, которые пригласили нас. Надеюсь, что болельщики получат удовольствие», – сказал Срджан Благоевич.