Тренер «Партизана» Благоевич о Братском Кубке: «Турнир подчеркивает сотрудничество, дружбу между Россией и Сербией. Большая честь находиться в Москве»
Главный тренер «Партизана» назвал полезным проведение Братского кубка.
Матчи BetBoom Братского Кубка с участием клубов из России и Сербии пройдут в Москве с 30 июня по 5 июля. В товарищеском турнире примут участие ЦСКА, «Динамо», «Партизан» и ОФК.
«Я очень рад, что нахожусь в Москве, большая честь для меня. Очень полезный опыт, очень полезный турнир. Это подчеркивает спортивное сотрудничество, дружбу между клубами и странами.
Хочу поблагодарить организаторов, которые пригласили нас. Надеюсь, что болельщики получат удовольствие», – сказал Срджан Благоевич.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ТАСС
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