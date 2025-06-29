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Челестини попробует выучить русский: «Знаю 5 языков, но говорить по-русски мне сложно – я принимаю вызов. Много играл в Москве, был здесь как турист – уверен, что изучу город»

Фабио Челестини заявил, что постарается выучить русский язык.

– Я попробую. Я говорю на пяти языках, но для меня сложно говорить по‑русски. Я знаю несколько слов. Первые недели показали, что русский язык непростой. Для меня это большой вызов, который я принимаю.

– Что вы знали о Москве до предложения ЦСКА?

– Я тут много играл как футболист, но в те времена не видел город достаточно. Автобус, стадион, отель. Однажды был здесь как турист, поэтому представление имел. Сейчас уверен, что изучу город. Моя жена будет ответственна за это, она уже прилетела, – сказал главный тренер ЦСКА.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
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