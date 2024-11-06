Игроки «Реала» по инициативе Винисиуса пожертвовали более 1 млн евро на помощь пострадавшим от наводнения в Испании
Игроки «Реала» помогли пострадавшим от наводнения в Испании.
В конце октября на востоке и юге Испании прошли сильные ливни. В результате наводнений погибло более 200 человек. Мадридский клуб пожертвовал 1 млн евро на помощь пострадавшим от стихийного бедствия.
Как сообщает Cadena SER, сами футболисты «Реала» дополнительно пожертвовали более крупную сумму. Они не хотели афишировать это, поскольку «в таких случаях важен поступок, а не то, чтобы об этом поступке говорили».
Отмечается, что эту идею партнерам по команде предложил вингер Винисиус Жуниор.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Cadena SER
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