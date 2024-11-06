Игроки «Реала» по инициативе Винисиуса пожертвовали более 1 млн евро на помощь пострадавшим от наводнения в Испании

Игроки «Реала» помогли пострадавшим от наводнения в Испании.

В конце октября на востоке и юге Испании прошли сильные ливни. В результате наводнений погибло более 200 человек. Мадридский клуб пожертвовал 1 млн евро на помощь пострадавшим от стихийного бедствия.

Как сообщает Cadena SER, сами футболисты «Реала » дополнительно пожертвовали более крупную сумму. Они не хотели афишировать это, поскольку «в таких случаях важен поступок, а не то, чтобы об этом поступке говорили».

Отмечается, что эту идею партнерам по команде предложил вингер Винисиус Жуниор .