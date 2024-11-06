«Локомотив» выиграл 9-й матч подряд – у «Торпедо». Команда Никитина идет на 1-м месте в КХЛ
«Локомотив» одержал 9-ю подряд победу в Фонбет Чемпионате КХЛ.
Команда под руководством Игоря Никитина обыграла «Торпедо» со счетом 2:1 Б.
Это 9-я подряд победа «Локомотива» в регулярном чемпионате КХЛ.
Ярославский клуб занимает первое место в Западной конференции и общей таблице лиги, набрав 44 очка в 25 матчах.
У «Торпедо» 5 поражений в 6 последних матчах. Команда тренера Игоря Ларионова идет 7-й на Западе, набрав 26 очков в 24 матчах.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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