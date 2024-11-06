«Локомотив» выиграл 9-й матч подряд – у «Торпедо». Команда Никитина идет на 1-м месте в КХЛ

«Локомотив» одержал 9-ю подряд победу в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Команда под руководством Игоря Никитина обыграла «Торпедо» со счетом 2:1 Б.

Это 9-я подряд победа «Локомотива » в регулярном чемпионате КХЛ .

Ярославский клуб занимает первое место в Западной конференции и общей таблице лиги, набрав 44 очка в 25 матчах.

У «Торпедо » 5 поражений в 6 последних матчах. Команда тренера Игоря Ларионова идет 7-й на Западе, набрав 26 очков в 24 матчах.