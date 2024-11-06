  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • КХЛ создала рабочую группу по возвращению драфта: «Институт должен помогать клубам получать качественных молодых хоккеистов»
20

КХЛ создала рабочую группу по возвращению драфта: «Институт должен помогать клубам получать качественных молодых хоккеистов»

КХЛ создала рабочую группу по возвращению драфта.

Драфт юниоров проводился в лиге с 2009 по 2016 год.

«КХЛ объявляет о создании рабочей группы по вопросам возрождения Ярмарки – системы распределения прав на талантливых юниоров между клубами лиги.

Данный институт должен помогать клубам получать качественных молодых хоккеистов, а самим игрокам – игровую практику в системе клубов КХЛ.

В рамках рабочей группы лига намерена досконально проработать данный вопрос с представителями хоккейного сообщества – руководителями клубов, менеджерами, агентами и экспертами, – для выработки максимально прозрачного и рыночного механизма Ярмарки», – говорится в заявлении КХЛ.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт КХЛ
logoАк Барс
logoАвангард
logoСалават Юлаев
logoМеталлург Мг
logoЦСКА
logoЛокомотив
logoСеверсталь
logoЛада
logoСКА
logoТрактор
logoАмур
logoСпартак
logoАвтомобилист
logoТорпедо
logoДинамо Минск
logoКХЛ
Драфт КХЛ
logoДинамо Москва
logoАдмирал
logoСочи
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Амур» договорился о назначении Алексея Заварухина на пост главного тренера
224 минуты назад
Холлоуэя унесли на носилках со скамейки запасных из-за попадания шайбы в шею. Форвард «Сент-Луиса» находится в стабильном состоянии
4сегодня, 06:45Видео
КХЛ. «Локомотив» примет «Торпедо», «Динамо» против «Витязя»
3сегодня, 06:20
НХЛ. «Сент-Луис» победил «Тампу», «Питтсбург» уступил «Айлендерс» по буллитам, «Каролина» забила 6 голов «Филадельфии»
127сегодня, 06:15
Кросби забил 598-й гол в НХЛ. Капитан «Питтсбурга» забросил 6-ю шайбу в сезоне в матче с «Айлендерс»
7сегодня, 05:40
Маккиннон сделал 5 передач против «Сиэтла», набрав очки во всех 13 матчах со старта сезона. Форвард «Колорадо» – лидер гонки бомбардиров с 25 очками
45сегодня, 04:56
«Виннипег» выиграл 12 из 13 матчей в сезоне НХЛ. Хеллибак отразил 21 бросок «Юты», сделав 2-й шатаут
3сегодня, 04:45
Капризов не набрал очки во 2-м матче подряд. Форвард «Миннесоты» пропустил часть 2-го периода против «Лос-Анджелеса» из-за попадания шайбы в лицо
6сегодня, 04:30
Малкин набрал 1+1 против «Айлендерс». У форварда «Питтсбурга» 16 очков в 14 матчах сезона
6сегодня, 04:15Видео
Кучеров сделал 2 передачи против «Сент-Луиса» при 25:56 на льду. Форвард «Тампы» уступает только Макару и Маккиннону в гонке бомбардиров НХЛ
15сегодня, 03:55
Ко всем новостям
Последние новости
Игорь Кравчук: «В НХЛ не бывает, что судьи самоутверждаются на звездах. Если они будут сидеть в штрафном боксе, это минус всем, ломает бизнес»
10 минут назад
Марченко забил 5-й гол в сезоне НХЛ. Форвард «Коламбуса» набрал 13 очков в 12 играх
250 минут назад
Владимир Крикунов: «Капризов заслуживает очень выгодный контракт – постоянно тащит «Миннесоту». Клуб не самый звездный, но благодаря Кириллу регулярно выходит в плей-офф»
сегодня, 06:35
Макар и Маккиннон – третьи одноклубники в истории НХЛ, начавшие сезон с 13 игр с очками. Лидируют Орр и Эспозито – 15 игр
7сегодня, 05:55
Торопченко забил первый гол в сезоне НХЛ – «Тампе». Форвард «Сент-Луиса» набрал 2 очка в 11 матчах
сегодня, 05:25Видео
Коваленко набрал 2 очка против «Сиэтла», забив за секунду до конца 3-го периода. У форварда «Колорадо» 6 баллов в 13 матчах
сегодня, 05:10
«Тампа» проиграла 3-й матч подряд, пропустив 15 шайб в общей сложности. Василевский отразил 20 из 23 бросков «Сент-Луиса»
3сегодня, 03:45
Далин – третий защитник в истории «Баффало» с 300 очками. Лидирует Хаусли – 558 баллов
сегодня, 03:35
Орлов и Свечников сделали передачи в матче с «Филадельфией». Кочетков пропустил 4 шайбы, отразив 12 из 16 бросков
сегодня, 03:05
Пашков о «Спартаке»: «Нужно все время побеждать. Надежда на то, что в плей-офф можно что-то резко изменить – иллюзия»
1вчера, 21:56