КХЛ создала рабочую группу по возвращению драфта: «Институт должен помогать клубам получать качественных молодых хоккеистов»

КХЛ создала рабочую группу по возвращению драфта.

Драфт юниоров проводился в лиге с 2009 по 2016 год.

«КХЛ объявляет о создании рабочей группы по вопросам возрождения Ярмарки – системы распределения прав на талантливых юниоров между клубами лиги.

Данный институт должен помогать клубам получать качественных молодых хоккеистов, а самим игрокам – игровую практику в системе клубов КХЛ.

В рамках рабочей группы лига намерена досконально проработать данный вопрос с представителями хоккейного сообщества – руководителями клубов, менеджерами, агентами и экспертами, – для выработки максимально прозрачного и рыночного механизма Ярмарки», – говорится в заявлении КХЛ.