Только «Ливерпуль» набрал 12 из 12 очков в 4 турах ЛЧ. «Астон Вилла» сегодня уступила «Брюгге»

Только «Ливерпуль» выиграл все четыре матча в Лиге чемпионов.

Вчера команда Арне Слота одержала четвертую победу в общем этапе турнира, разгромив «Байер» (4:0).

Сегодня «Астон Вилла», победившая в трех предыдущих матчах, уступила «Брюгге» (0:1) в 4-м туре общего этапа. После этого команда Унаи Эмери опустилась на промежуточное 5-е место в общей таблице.

Из команд, уже сыгравших 4 матча, бирмингемцев опережают лидирующий «Ливерпуль» (12 очков), «Спортинг» и «Монако» (по 10 очков), а также «Боруссия» (9 очков).

Матчи второго слота игрового дня пройдут в 23:00 по московскому времени.

В 1/8 финала Лиги чемпионов напрямую выходят первые восемь команд. Клубы, занявшие места с 9-го по 24-е, проведут стыковые матчи, остальные – вылетают.