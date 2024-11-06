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НБА. «Бостон» примет «Голден Стэйт», «Денвер» встретится на своей площадке с «Оклахомой» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут 12 матчей.

Действующий чемпион «Бостон» примет на своем паркете «Голден Стэйт», «Денвер» дома попытается прервать победную серию «Оклахомы».

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Геннадий Ильин
результаты
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logoДенвер
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logoГолден Стэйт
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logoНовый Орлеан
logoОрландо
logoФиладельфия
logoФиникс
logoСакраменто
logoСан-Антонио
logoТоронто
logoНБА
logoОклахома-Сити
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