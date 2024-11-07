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  • Защитник «Виллы» Мингз рукой передвинул мяч в штрафной в матче с «Брюгге» – судья назначил пенальти. Тайрон – первый английский игрок, чья ошибка в дебютном матче ЛЧ привела к 11-метровому
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Защитник «Виллы» Мингз рукой передвинул мяч в штрафной в матче с «Брюгге» – судья назначил пенальти. Тайрон – первый английский игрок, чья ошибка в дебютном матче ЛЧ привела к 11-метровому

Ошибка Тайрона Мингза привела к пенальти в ворота «Астон Виллы».

Команда из Бирмингема проиграла «Брюгге» (0:1) в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Единственный гол на 52-й минуте был забит с пенальти.

11-метровый в ворота «Астон Виллы» был назначен после того, как Тайрон Мингз после паса от голкипера Эмилиано Мартинеса коснулся мяча рукой и передвинул его на угол вратарской площади. После проверки ВАР арбитр Томас Штиллер назначил пенальти в ворота «Астон Виллы», и «Брюгге» открыл счет в матче.

Сегодняшний матч стал для Мингза дебютным  Лиге чемпионов. Защитник «Астон Виллы» стал первым английским футболистом, чья ошибка в дебютной игре в турнире привела к пенальти.

Как глупо! Защитник «Виллы» схватил мяч рукой в штрафной – не понял, что от ворот уже разыграли

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
logoАстон Вилла
logoпремьер-лига Англия
logoБрюгге
logoвысшая лига Бельгия
logoЛига чемпионов УЕФА
logoЭмилиано Мартинес
logoТайрон Мингз
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