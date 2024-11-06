Юрий Жирков: «Москва лучше Лондона. В Англии мне не понравился быт, но в плане футбола там все было хорошо»
Юрий Жирков объяснил, почему не хочет возвращаться в Англию.
– Аршавин был в Англии недавно, Погребняк собирается в скором времени. Вы не хотите?
– Не планирую ехать в Англию, потому что нет загранпаспорта. Да и так бы не хотел туда. Мне не понравилось там в плане быта, но в плане футбола там все было хорошо. У меня в Англии были проблемы. Когда переезжаешь в другую страну, всегда возникают трудности.
Москва, конечно, лучше Лондона. Какой город дороже? Не знаю, как сейчас, но Лондон был дороже. Квартиры там тоже дороже снимать. Если брать те года, то и цены на продукты были выше в Англии, – сказал бывший игрок «Челси» и сборной России.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sport24
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