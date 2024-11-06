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«Интер» – «Арсенал». Онлайн-трансляция начнется в 23:00

«Интер» примет «Арсенал» в 4-м туре Лиги чемпионов УЕФА.

Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 23:00 по московскому времени. 

В прямом эфире игру можно будет посмотреть в Okko.

Таблица Лиги чемпионов

Статистика Лиги чемпионов

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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