Единая лига ВТБ. ЦСКА обыграл МБА-МАИ в московском дерби, «Парма» победила «Локомотив-Кубань» в напряженной концовке

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ прошли два матча.

ЦСКА выиграл у МБА-МАИ в столичном дерби. В Краснодаре пермская «Парма» победила «Локомотив-Кубань» в напряженной концовке, Алекс Хэмилтон набрал 29 очков, 7 подборов и 7 передач. Единая лига ВТБ Регулярный чемпионат Положение команд: ЦСКА – 10-1, Зенит – 9-2, Локомотив-Кубань – 9-3, УНИКС – 9-3, Пари Нижний Новгород – 6-6, Парма – 6-6, Уралмаш – 5-7, Самара – 4-6, Автодор – 4-7, Енисей – 4-7, МБА-МАИ – 3-9, Астана – 0-12. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.