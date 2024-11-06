  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Единая лига ВТБ. ЦСКА обыграл МБА-МАИ в московском дерби, «Парма» победила «Локомотив-Кубань» в напряженной концовке
12

Единая лига ВТБ. ЦСКА обыграл МБА-МАИ в московском дерби, «Парма» победила «Локомотив-Кубань» в напряженной концовке

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ прошли два матча.

ЦСКА выиграл у МБА-МАИ в столичном дерби. В Краснодаре пермская «Парма» победила «Локомотив-Кубань» в напряженной концовке, Алекс Хэмилтон набрал 29 очков, 7 подборов и 7 передач.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение команд: ЦСКА – 10-1, Зенит – 9-2, Локомотив-Кубань – 9-3, УНИКС – 9-3, Пари Нижний Новгород – 6-6, Парма – 6-6, Уралмаш – 5-7, Самара – 4-6, Автодор – 4-7, Енисей – 4-7, МБА-МАИ – 3-9, Астана – 0-12.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Валерий Левкин
результаты
logoЦСКА
logoЛокомотив-Кубань
logoЕдиная лига ВТБ
logoПарма
logoМБА-МАИ
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Единая лига ВТБ. «Зенит» победил «Локомотив-Кубань» в Краснодаре и вышел на 2-е место, «Енисей» уступил «Самаре»
443 ноября, 14:05
Единая лига ВТБ. 30 очков Аврамовича принесли ЦСКА победу над «Локомотивом-Кубань», «Парма» выиграла у «Самары»
7927 октября, 15:20
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Мне нужно принять решение». Патрик Беверли подумывает о возвращении в НБА
43 секунды назад
НБА. «Бостон» примет «Голден Стэйт», «Денвер» встретится на своей площадке с «Оклахомой» и другие матчи
9сегодня, 17:30
Патрик Беверли: «Стив Балмер обещал построить 94 площадки в Лос-Анджелесе за то, что я остался в «Клипперс»
2сегодня, 17:05
Еврокубок. «Арис» – «Валенсия», «Будучность» встретится с «Ульмом» и другие матчи
сегодня, 16:48Live
Стив Балмер об уходе Пола Джорджа из «Клипперс»: «Мы сделали правильный выбор»
4сегодня, 16:19
Брайан Уиндхорст о решении Стива Керра посадить Джейсона Тейтума на скамейку: «Он плохо бросал трехочковые»
1сегодня, 15:55
Кевин Дюрэнт о Джа Морэнте: «Самый атлетичный человек, которого я видел»
6сегодня, 15:19
«Вы достигли своего величия благодаря обменам». Гилберт Аренас считает, что «Лейкерс» стоит обменять драфт-пики на Уокера Кесслера
8сегодня, 14:54
Владимир Демин о дебюте Егора в NCAA: «Самое главное – это доминирующее влияние, которое он оказывает на игру BYU»
сегодня, 14:05
«Вы смотрели НБА в последнее время?» Майкл Купер считает, что желание Джо Маззуллы о драках может исполниться
10сегодня, 13:55
Ко всем новостям
Последние новости
Василий Карасев после поражения от ЦСКА: «Не могу назвать этот матч провальным»
16 минут назад
Андреас Пистиолис: «Мы – ЦСКА, и в матчах с нами каждый соперник крайне мотивирован и выкладывается на 100 процентов»
24 минуты назад
Лу Уильямс: «Карл-Энтони Таунс более мастеровитый, но Никола Йокич более эффективный»
335 минут назад
Кендрик Перкинс: «Чет Холмгрен – это белый Кевин Гарнетт»
2сегодня, 18:13
Стивен Эй Смит: «Команда проиграет серию плей-офф, а Дэрил Мори подойдет с аналитикой и скажет: «Видишь, на самом деле мы победили»
1сегодня, 17:58
Тэйлор Дженкинс пропустит матч против «Лейкерс» из-за смерти члена семьи
1сегодня, 17:48
Леброн Джеймс: «Тяжело на душе и в мыслях»
23сегодня, 17:21Фото
«Индиана» проявляет интерес к Джавейлу Макги
4сегодня, 16:40
Эксперт Кевин О’Коннор: «Причиной проблем Тайриза Халибертона в этом сезоне является не задняя поверхность бедра, а спина»
4сегодня, 16:27
Эксперт ESPN о Егоре Демине: «Лучший иностранный игрок в Прово со времен Крешимира Чосича»
1сегодня, 16:06