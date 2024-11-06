«Рубин» – ЦСКА. Онлайн-трансляция начнется в 18:30
«Рубин» примет ЦСКА в 1-м матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 18:30 по московскому времени.
В прямом эфире игру покажет канал «Матч ТВ».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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