Дзюба может провести «прощальный матч» за сборную России («Мутко против»)

Артем Дзюба может провести «прощальный матч» за сборную России.

Обсуждение возможности проведения такой игры уже началось, сообщает телеграм-канал «Мутко против».

Когда именно может состояться прощальный матч форварда «Акрона» за национальную команду, неизвестно.

36-летний Дзюба делит с Александром Кержаковым первое место по голам за сборную России – по 30.

Дзюба поехал бы в сборную на матч с Брунеем: «Я не в том положении, чтобы выпендриваться. Хотелось бы, чтобы вызвали и дали шанс заковырять гол»