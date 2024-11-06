Дзюба может провести «прощальный матч» за сборную России («Мутко против»)
Артем Дзюба может провести «прощальный матч» за сборную России.
Обсуждение возможности проведения такой игры уже началось, сообщает телеграм-канал «Мутко против».
Когда именно может состояться прощальный матч форварда «Акрона» за национальную команду, неизвестно.
36-летний Дзюба делит с Александром Кержаковым первое место по голам за сборную России – по 30.
Дзюба поехал бы в сборную на матч с Брунеем: «Я не в том положении, чтобы выпендриваться. Хотелось бы, чтобы вызвали и дали шанс заковырять гол»
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал «Мутко против»
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