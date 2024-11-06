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«Я сделал это, а потом ты проснулась». Опубликованы подробности расследования по делу Солен Мазинг и Ивана Десятова

Опубликованы подробности расследования по делу Солен Мазинг и Ивана Десятова.

В сентябре эстонская фигуристка, выступающая в танцах на льду, заявила, что стала жертвой сексуального насилия со стороны другого спортсмена. Позже в СМИ появилась информация, что Мазинг обвиняет в изнасиловании Ивана Десятова, выступающего в танцах на льду за США.

В статье издания Mediapart говорится, что это случилось в одном из отелей Загреба после турнира Golden Spin в декабре 2023 года. 

«Мы вместе поужинали в ресторане, а затем посидели с другими спортсменами в номере отеля. Около полуночи я решила пойти спать», – сказала фигуристка.

Со слов Мазинг, австралийка Холли Харрис и Десятов проводили ее до комнаты, оставили там и ушли. Перед сном Мазинг приняла сильнодействующее снотворное – после серьезной травмы головы она страдает от нарушений сна. 

«Около трех часов ночи я проснулась, так как почувствовала, что внутри меня что-то есть. Когда я пришла в себя, я заметила, что внутри моего влагалища как минимум два пальца», – рассказала фигуристка. Она сразу узнала Десятова по одной из его татуировок.

Мазинг заперлась в ванной, и в 3:31 Десятов спросил, в порядке ли она. Солен не отвечала, и Десятов покинул ее комнату. 

На следующий день Мазинг написала Десятову в соцсети: «Почему ты был в моей постели?»

«Твоя дверь была закрыта, но не заперта. А мне было лень возвращаться в свой номер», – ответил Иван, который сначала попытался приуменьшить факты. 

«Я помню, что твоя рука была внутри. Просто скажи мне правду», – написала в ответ Солен. 

«Я сделал это. И тут ты проснулась. Мне жаль», – ответил Десятов. Он предложил Мазинг встретиться и поговорить, но та отказалась.

Мазинг рассказала о произошедшем Эмили Арм – бывшей эстонской фигуристке, которая сейчас является судьей. Та сообщила, что передала информацию в федерацию фигурного катания Эстонии. Однако никакой реакции после этого не последовало.

Представители федерации объяснили Мазинг, что, поскольку спортсменка связалась с ними не напрямую, а через третье лицо, они «не имеют полного видения дела и не связывались с другими спортивными организациями».

Помимо Эмили Арм, Солен сообщила о случившемся своей матери Дельфин и Мари-Франс Дюбрей – тренеру Ледовой академии Монреаля. Позже мать фигуристки напомнила Дюбрей о серьезности ситуации. «Мы собираемся оповестить об этом Skate Safe и руководство сборной США», – ответила тренер.

Skate Safe – федеральная программа США, ответственная за сбор оповещений и свидетельств о сексуальном насилии. На их сайте говорится: «Все спортсмены, тренеры, инструкторы, официальные лица <...> обязаны сообщать о предполагаемых сексуальных домогательствах в центр SafeSport и местные правоохранительные органы».

Единственный запрос в Центр США по безопасному спорту (U.S. Center for SafeSport) был направлен самой фигуристкой.

«Это очень разочаровывает. В академии Монреаля знали, что у нее была очень серьезная травма, что она принимает лекарства, поэтому им следовало быть особенно бдительными», – сказала мать фигуристки. 

В апреле 2024 года Мазинг обратилась в полицейский участок с жалобой на изнасилование, совершенное в отношении уязвимого человека. «Иван не мог игнорировать последствия, от которых я страдала, и он знал, что я принимала лекарства, чтобы уснуть», – отметила она. 

На данный момент расследование дела продолжается. Десятов был временно отстранен от соревнований «за неподобающее поведение», а Мазинг приостановила спортивную карьеру. 

«Мне сейчас очень сложно эмоционально. Снятся кошмары, а когда я выхожу на улицу, возникает ощущение, что за мной кто-то следит», – рассказала фигуристка.

На сообщения поддержки со стороны эстонской федерации и Ледовой академии Монреаля она не стала отвечать. «Я нуждалась в этом еще в январе», – добавила Мазинг.

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Эстонская фигуристка Мазинг: «Я стала жертвой сексуального насилия. Молчание разрушило меня, но я отказываюсь нести это бремя» 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Mediapart
Мари-Франс Дюбрей
танцы на льду
logoсборная США
logoсборная Эстонии
натив
Иван Десятов
Солен Мазинг
Холли Харрис
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