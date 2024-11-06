«Я сделал это, а потом ты проснулась». Опубликованы подробности расследования по делу Солен Мазинг и Ивана Десятова
В сентябре эстонская фигуристка, выступающая в танцах на льду, заявила, что стала жертвой сексуального насилия со стороны другого спортсмена. Позже в СМИ появилась информация, что Мазинг обвиняет в изнасиловании Ивана Десятова, выступающего в танцах на льду за США.
В статье издания Mediapart говорится, что это случилось в одном из отелей Загреба после турнира Golden Spin в декабре 2023 года.
«Мы вместе поужинали в ресторане, а затем посидели с другими спортсменами в номере отеля. Около полуночи я решила пойти спать», – сказала фигуристка.
Со слов Мазинг, австралийка Холли Харрис и Десятов проводили ее до комнаты, оставили там и ушли. Перед сном Мазинг приняла сильнодействующее снотворное – после серьезной травмы головы она страдает от нарушений сна.
«Около трех часов ночи я проснулась, так как почувствовала, что внутри меня что-то есть. Когда я пришла в себя, я заметила, что внутри моего влагалища как минимум два пальца», – рассказала фигуристка. Она сразу узнала Десятова по одной из его татуировок.
Мазинг заперлась в ванной, и в 3:31 Десятов спросил, в порядке ли она. Солен не отвечала, и Десятов покинул ее комнату.
На следующий день Мазинг написала Десятову в соцсети: «Почему ты был в моей постели?»
«Твоя дверь была закрыта, но не заперта. А мне было лень возвращаться в свой номер», – ответил Иван, который сначала попытался приуменьшить факты.
«Я помню, что твоя рука была внутри. Просто скажи мне правду», – написала в ответ Солен.
«Я сделал это. И тут ты проснулась. Мне жаль», – ответил Десятов. Он предложил Мазинг встретиться и поговорить, но та отказалась.
Мазинг рассказала о произошедшем Эмили Арм – бывшей эстонской фигуристке, которая сейчас является судьей. Та сообщила, что передала информацию в федерацию фигурного катания Эстонии. Однако никакой реакции после этого не последовало.
Представители федерации объяснили Мазинг, что, поскольку спортсменка связалась с ними не напрямую, а через третье лицо, они «не имеют полного видения дела и не связывались с другими спортивными организациями».
Помимо Эмили Арм, Солен сообщила о случившемся своей матери Дельфин и Мари-Франс Дюбрей – тренеру Ледовой академии Монреаля. Позже мать фигуристки напомнила Дюбрей о серьезности ситуации. «Мы собираемся оповестить об этом Skate Safe и руководство сборной США», – ответила тренер.
Skate Safe – федеральная программа США, ответственная за сбор оповещений и свидетельств о сексуальном насилии. На их сайте говорится: «Все спортсмены, тренеры, инструкторы, официальные лица <...> обязаны сообщать о предполагаемых сексуальных домогательствах в центр SafeSport и местные правоохранительные органы».
Единственный запрос в Центр США по безопасному спорту (U.S. Center for SafeSport) был направлен самой фигуристкой.
«Это очень разочаровывает. В академии Монреаля знали, что у нее была очень серьезная травма, что она принимает лекарства, поэтому им следовало быть особенно бдительными», – сказала мать фигуристки.
В апреле 2024 года Мазинг обратилась в полицейский участок с жалобой на изнасилование, совершенное в отношении уязвимого человека. «Иван не мог игнорировать последствия, от которых я страдала, и он знал, что я принимала лекарства, чтобы уснуть», – отметила она.
На данный момент расследование дела продолжается. Десятов был временно отстранен от соревнований «за неподобающее поведение», а Мазинг приостановила спортивную карьеру.
«Мне сейчас очень сложно эмоционально. Снятся кошмары, а когда я выхожу на улицу, возникает ощущение, что за мной кто-то следит», – рассказала фигуристка.
На сообщения поддержки со стороны эстонской федерации и Ледовой академии Монреаля она не стала отвечать. «Я нуждалась в этом еще в январе», – добавила Мазинг.
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Эстонская фигуристка Мазинг: «Я стала жертвой сексуального насилия. Молчание разрушило меня, но я отказываюсь нести это бремя»
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