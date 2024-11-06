Бразильский защитник «Зенита» Дуглас Сантос перестал быть легионером в России.

21 октября президент РФ Владимир Путин своим указом предоставил 30-летнему капитану «Зенита» гражданство России. 25-го бразилец получил российский паспорт. Дуглас выступает за клуб из Санкт-Петербурга с 2019 года, его контракт действует до 2027-го.

«Зенит» получил разъяснения от ФИФА по легионерскому статусу Дугласа Сантоса .

ФИФА рассмотрела заявление клуба и приняла положительное решение о смене футбольного гражданства игрока.

Сине-бело-голубые получили соответствующее разъяснение, а также официальное уведомление от РФС – с этот момента Дуглас Сантос не считается легионером.

Капитан «Зенита» получил российский паспорт 25 октября в соответствии с указом под номером 900 от 21 октября 2024 года, подписанным президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным», – сказано в заявлении «Зенита ».

Таким образом, Дуглас перестанет занимать место легионера в заявке «Зенита». Он также имеет право выступать за сбор6ную России.

Дуглас Сантос получил российский паспорт. Теперь не легионер, сборная тоже открыта