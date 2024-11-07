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Овечкин забил 861-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки – 33 шайбы

Александр Овечкин забросил 861-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ.

Капитан «Вашингтона» забил победный гол в матче с «Нэшвиллом» (3:2), в котором он также сделал результативную передачу.

39-летний россиянин занимает второе место по голам в истории лиги. Рекордсмен – Уэйн Гретцки, на счету которого 894 шайбы.

В 12 играх текущего сезона Овечкин набрал 16 (8+8) очков.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
logoВашингтон
logoАлександр Овечкин
logoУэйн Гретцки
logoНХЛ
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