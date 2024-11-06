«Реал» не хочет увольнять Анчелотти посреди сезона, но может сделать это, если результаты не станут лучше. В клубе обеспокоены ситуацией с Беллингемом (Relevo)

Карло Анчелотти может оказаться под угрозой увольнения.

В 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов «Реал» потерпел поражение от «Милана» (1:3). В Ла Лиге мадридский клуб идет вторым, набрав 24 очка после 11 туров.

Как сообщает Relevo, в «Мадриде » не хотят увольнять тренера посреди сезона, но не исключают, что итальянец может лишиться должности, если результаты команды не станут лучше в ближайшее время.

Руководство клуба обеспокоено ситуацией с Джудом Беллингемом , который играет на разных позициях и не так ярок, как в прошлом сезоне. В «Реале» также не понимают, почему Арда Гюлер и Эндрик получают так мало игрового времени.

9 ноября мадридцы встретятся с «Осасуной» в 13-м туре Ла Лиги .