«Реал» не хочет увольнять Анчелотти посреди сезона, но может сделать это, если результаты не станут лучше. В клубе обеспокоены ситуацией с Беллингемом (Relevo)
Карло Анчелотти может оказаться под угрозой увольнения.
В 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов «Реал» потерпел поражение от «Милана» (1:3). В Ла Лиге мадридский клуб идет вторым, набрав 24 очка после 11 туров.
Как сообщает Relevo, в «Мадриде» не хотят увольнять тренера посреди сезона, но не исключают, что итальянец может лишиться должности, если результаты команды не станут лучше в ближайшее время.
Руководство клуба обеспокоено ситуацией с Джудом Беллингемом, который играет на разных позициях и не так ярок, как в прошлом сезоне. В «Реале» также не понимают, почему Арда Гюлер и Эндрик получают так мало игрового времени.
9 ноября мадридцы встретятся с «Осасуной» в 13-м туре Ла Лиги.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Relevo
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