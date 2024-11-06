ФХР о драфте в КХЛ: «Выбор игрока против воли может способствовать его отъезду. Это идет вразрез с позицией Путина. Эта процедура разрушает систему отечественного хоккея»

ФХР считает, что драфт разрушит систему отечественного хоккея.

Сегодня в Фонбет Чемпионате КХЛ объявили о создании рабочей группы по вопросам возрождения драфта молодых хоккеистов.

Федерация хоккея России выступила против возвращения драфта.

«Континентальная хоккейная лига выпустила пресс-релиз о создании рабочей группы по возрождению процедуры ярмарки – системы распределения прав на талантливых юниоров между клубами лиги.

Предыдущий опыт проведения драфта/ярмарки юниоров КХЛ показывает, что это процедура копирует североамериканский драфт, существующий более 60 лет в системе спорта США и Канады. Хоккейные школы этих стран – частные предприятия, доход которых основывается на оплате родителей за обучение своих детей.

Подавляющее большинство российских школ функционирует благодаря региональным, муниципальным бюджетам, средствам спонсоров.

Российская экономика подготовки профессионального хоккеиста в корне отличается от североамериканской, и потому драфтовая система распределения молодых игроков не работает в условиях отечественного хоккея, так как доведение юного спортсмена до профессионального контракта осуществляется на средства школы или хоккейного клуба.

Выбор талантливого игрока хоккейным клубом против его воли может способствовать его отъезду в иностранные лиги, что идет вразрез с позицией президента РФ В. В. Путина по противодействию оттока молодых игроков.

Таким образом, Федерация хоккея России считает, что предлагаемая КХЛ процедура ярмарки – системы распределения прав на талантливых юниоров между клубами лиги – разрушает созданную систему отечественного хоккея», – говорится в заявлении ФХР .