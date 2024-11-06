Косторная и Куница пропустят два сезона: «Нужно заняться некоторыми своими делами. Мы хотим кататься и не завершаем карьеру»
Косторная сообщила, что они с Куницей пропустят два сезона из-за личных дел.
Фигуристка Алена Косторная заявила, что она и ее партнер и супруг Георгий Куница пропустят два ближайших сезона из-за личных дел, после чего планируют вернуться к соревнованиям.
«Мы пропускаем два сезона, после чего планируем вернуться. Это действительно не пустые слова, мы хотим кататься и не завершаем карьеру. Почему два сезона? Нужно заняться некоторыми своими делами», – сказала Косторная.
В сентябре пара выступила на контрольных прокатах сборной России. Позднее Косторная сообщила, что перенесла серьезное заболевание и они с Куницей пропустят часть сезона.
Косторная – чемпионка Европы 2020 года в одиночном катании, в парах выступает с 2023-го.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Р-Спорт
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