Косторная и Куница пропустят два сезона: «Нужно заняться некоторыми своими делами. Мы хотим кататься и не завершаем карьеру»

Косторная сообщила, что они с Куницей пропустят два сезона из-за личных дел.

Фигуристка Алена Косторная заявила, что она и ее партнер и супруг Георгий Куница пропустят два ближайших сезона из-за личных дел, после чего планируют вернуться к соревнованиям.

«Мы пропускаем два сезона, после чего планируем вернуться. Это действительно не пустые слова, мы хотим кататься и не завершаем карьеру. Почему два сезона? Нужно заняться некоторыми своими делами», – сказала Косторная.

В сентябре пара выступила на контрольных прокатах сборной России. Позднее Косторная сообщила, что перенесла серьезное заболевание и они с Куницей пропустят часть сезона.

Косторная – чемпионка Европы 2020 года в одиночном катании, в парах выступает с 2023-го.