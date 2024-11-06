Хенесс о Трампе: «Он вел отвратительную избирательную кампанию. Не понимаю, почему такая замечательная страна, как США, мирится с подобным. Я бы не терпел его ни секунды»

Ули Хенесс рассказал о своем отношении к Дональду Трампу.

78-летний политик выиграл президентские выборы в США. По данным Associated Press⁩, к данной минуте он набрал 277 голосов выборщиков – на 7 больше, чем необходимо для победы.

«Я видел только одного человека, который вел отвратительную избирательную кампанию, и это был Дональд Трамп .

Я не могу понять, почему такая замечательная страна, такая интеллектуальная, с такими хорошими людьми и невероятной промышленностью, может мириться с чем-то подобным.

Для меня это непостижимо. Я бы не терпел его ни секунды», – сказал почетный президент «Баварии».