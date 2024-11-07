«Ливерпуль» лидирует в таблице ЛЧ после 4-го тура, «Интер» – 5-й, «Барса» – 6-я, «Ман Сити» – 10-й, «Бавария» – 17-я, «Реал» – 18-й, «ПСЖ» – в зоне вылета

«Ливерпуль» лидирует в таблице Лиги чемпионов после 4-го тура.

Только команда Арне Слота набрала 12 очков из 12 возможных в рамках общего этапа.

В топ-5 входят «Спортинг », «Монако », «Брест » и «Интер », набравшие по 10 очков.

«Барселона », «Боруссия » Дортмунд и «Астон Вилла », набравшие по 9 очков, замыкают первую восьмерку.

«Аталанта » (8 очков) занимает 9-е место. далее расположились «Манчестер Сити », «Ювентус », «Арсенал » и «Байер » – у всех по 7 баллов.

«Бавария » (6) идет 17-й, «Реал » (6) – 18-м, «Милан » (6) – 20-м, «Атлетико» (6) – 23-м.

«ПСЖ» (4) располагается в зоне вылета на 25-м месте. «Шахтер» (4) занимает 28-е место, «РБ Лейпциг» (0) – 32-е.

Напомним, что с этого сезона турнир проводится в новом формате. Нет разделения на группы, вместо них общая таблица, все команды проводят по 8 матчей с разными соперниками.

В 1/8 финала Лиги чемпионов напрямую выходят первые восемь команд. Клубы, занявшие места с 9-го по 24-е, проведут стыковые матчи, остальные – вылетают из еврокубков.