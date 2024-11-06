Рубен Аморим: «Гвардиола намного лучше меня на данный момент. В «Манчестер Юнайтед» подход будет другим – мало что возьму из «Спортинга»
«Спортинг» под руководством Рубена Аморима обыграл «Манчестер Сити» (4:1) в Лиге чемпионов.
Португалец вскоре возглавит «Манчестер Юнайтед», о чем уже сообщалось официально.
«Пеп Гвардиола намного лучше меня на данный момент. Но я верю в свою новую команду. Мы начнем работу и будем развивать клуб и команду.
Когда я перейду в «Манчестер Юнайтед», подход должен будет быть другим. Мало что возьму из «Спортинга», потому что нам придется играть по-другому.
Однако что один клуб, что другой – исторические. Тем не менее это будет совсем другая игра.
Я определенно не буду ничего читать [в Англии] в течение шести месяцев. Я делал то же самое в «Спортинге». Я не собираюсь ничего читать или иметь доступ к чему-либо. Это единственный способ выполнять работу», – сказал Рубин Аморим.
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