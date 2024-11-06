«Динамо» выложило фото Мостового с посохом: «Александр Владимирович меняет профессию»
«Динамо» креативно представило начало стажировки Александра Мостового.
Бело-голубые разместили в соцсетях пост с отсылкой к фильму «Иван Васильевич меняет профессию».
Сегодня экс-игрок сборной России, проходящий обучение на тренера в академии РФС, провел первый день стажировки в московском клубе. Мостовой посетил тренировку и пообщался с Марцелом Личкой и Роланом Гусевым.
Ранее «Спартак» отказал экс-игроку в прохождении стажировки в его бывшем клубе.
Мостовой о стажировке в «Динамо»: «Обиделся на «Спартак», так как есть на что, а потом забыл. Позвонил Ролану и сразу принял предложение. Это в Москве, а далеко мне нельзя отлучаться»
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал «Динамо»
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