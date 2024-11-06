Менди выиграл суд против «Ман Сити» по делу о невыплате зарплаты за 2 года. Защитник требовал 11 млн фунтов и получит большую часть этой суммы

Бенжамен Менди выиграл судебную тяжбу с «Манчестер Сити».

В ноябре 2023 года стало известно , что бывший защитник «горожан» подал исковое заявление в Суд по трудовым спорам. Он требует возместить «несанкционированные вычеты из заработной платы», производившиеся после того, как в 2021 году он был обвинен в изнасиловании. Футболист был признан невиновным по всем статьям.

Француз одержал победу в судебном процессе по этому делу. Менди требовал взыскать с «Манчестер Сити» 11 миллионов фунтов и получит большую часть этой суммы. Требования игрока не были удовлетворены в полном объеме, поскольку около 5 месяцев он находился под стражей.

Точная сумма выплаты должна быть согласована сторонами или будет определена в ходе будущих слушаний, если соглашение между Менди и «Манчестер Сити » не будет достигнуто.

Бенжамен Менди: «Игроки «Сити», включая капитана, бывали на моих вечеринках – все выпивали, у всех были связи с женщинами. Но только меня ложно обвинили в насилии и публично унизили»