Менди выиграл суд против «Ман Сити» по делу о невыплате зарплаты за 2 года. Защитник требовал 11 млн фунтов и получит большую часть этой суммы
В ноябре 2023 года стало известно, что бывший защитник «горожан» подал исковое заявление в Суд по трудовым спорам. Он требует возместить «несанкционированные вычеты из заработной платы», производившиеся после того, как в 2021 году он был обвинен в изнасиловании. Футболист был признан невиновным по всем статьям.
Француз одержал победу в судебном процессе по этому делу. Менди требовал взыскать с «Манчестер Сити» 11 миллионов фунтов и получит большую часть этой суммы. Требования игрока не были удовлетворены в полном объеме, поскольку около 5 месяцев он находился под стражей.
Точная сумма выплаты должна быть согласована сторонами или будет определена в ходе будущих слушаний, если соглашение между Менди и «Манчестер Сити» не будет достигнуто.
Бенжамен Менди: «Игроки «Сити», включая капитана, бывали на моих вечеринках – все выпивали, у всех были связи с женщинами. Но только меня ложно обвинили в насилии и публично унизили»
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