Ули Хенесс: «Германия – невероятно богатая страна с великой экономикой, но сейчас мы всего лишь нация нытиков»
«В данный момент в Германии все делается очень плохо, не так, как должно быть. Я думаю, что нам нужно снова обрести немного больше уверенности в себе, а тем, кто нас во все это втянул, следует проявить немного больше смирения.
Нам нужно больше прагматиков, которые работают для людей, для граждан, ради которых они и были избраны, и не делали ничего другого.
Эти люди должны наконец понять, что сейчас очень важно, и тогда, вполне возможно, мы снова будем смотреть в будущее и опираться на свои сильные стороны.
Германия – невероятно богатая страна, страна с великой экономикой. Но на данный момент мы всего лишь нация нытиков. Средства массовой информации критикуют все подряд каждый день», – сказал почетный президент «Баварии» Хенесс.
Хенесс о Трампе: «Он вел отвратительную избирательную кампанию. Не понимаю, почему такая замечательная страна, как США, мирится с подобным. Я бы не терпел его ни секунды»
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