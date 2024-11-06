Ули Хенесс: «Германия – невероятно богатая страна с великой экономикой, но сейчас мы всего лишь нация нытиков»

Ули Хенесс раскритиковал власти и назвал немцев нацией жалобщиков.

«В данный момент в Германии все делается очень плохо, не так, как должно быть. Я думаю, что нам нужно снова обрести немного больше уверенности в себе, а тем, кто нас во все это втянул, следует проявить немного больше смирения.

Нам нужно больше прагматиков, которые работают для людей, для граждан, ради которых они и были избраны, и не делали ничего другого.

Эти люди должны наконец понять, что сейчас очень важно, и тогда, вполне возможно, мы снова будем смотреть в будущее и опираться на свои сильные стороны.

Германия – невероятно богатая страна, страна с великой экономикой. Но на данный момент мы всего лишь нация нытиков. Средства массовой информации критикуют все подряд каждый день», – сказал почетный президент «Баварии» Хенесс .

Хенесс о Трампе: «Он вел отвратительную избирательную кампанию. Не понимаю, почему такая замечательная страна, как США, мирится с подобным. Я бы не терпел его ни секунды»