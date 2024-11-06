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В «Реале» считают, что только Анчелотти может исправить ситуацию, тренеру доверяют (Marca)

«Реал Мадрид» еще верит в тренера Карло Анчелотти.

65-летний итальянец стал объектом критики в этом сезоне в связи с неубедительными выступлениями команды, включая два поражения подряд – от «Барселоны» (0:4) и «Милана» (1:3). В Ла Лиге «сливочные» занимают второе место и отстают от каталонцев на 9 очков при игре в запасе, а в Лиге чемпионов после 2 поражений в 4 турах мадридцы сейчас занимают 17-е место.

У руководителей «Реала» во главе с президентом Флорентино Пересом есть опасения в связи с последними результатами. Беспокойство вызывает слабая реакция футболистов на экстремальные условия, как это было в играх с «Барсой» и «Миланом».

Однако никакие кардинальные перемены не рассматриваются. Сантьяго Солари и Рауля называют в качестве возможных кандидатов на пост тренера «Мадрида», но пока это лишь предположения. 

Как сообщает Marca, есть уверенность в том, что если кто-то и способен переломить ситуацию, то это Анчелотти, контракт которого действует до 30 июня 2026 года. Итальянцу доверяют, сейчас клуб далек от времен, когда тренеров легко увольняли по ходу сезона, однако все может стремительно измениться.

Перес и другие руководители клуба регулярно общаются с Анчелотти на базе. Все, включая тренера, понимают, что нужна незамедлительная реакция.

«Реал» не хочет увольнять Анчелотти посреди сезона, но может сделать это, если результаты не станут лучше. В клубе обеспокоены ситуацией с Беллингемом (Relevo)

Виноват не только Анчелотти, но он не предлагает решений. «Реал» в кризисе

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Marca
logoСантьяго Солари
logoКарло Анчелотти
logoРеал Мадрид
logoРауль
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logoФлорентино Перес
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