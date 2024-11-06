Шатов стал и. о. главного тренера «Урала» после отставки Аверьянова. Клуб идет 4-м в Первой лиге

Евгений Аверьянов покинул пост главного тренера «Урала».

Клуб из Екатеринбурга объявил об отставке 45-летнего специалиста. Решение было принято по обоюдному согласию сторон.

Исполняющим обязанности главного тренера команды стал Олег Шатов .

«Хочу сказать спасибо Евгению Геннадьевичу. Он принял команду в трудной ситуации, проделал колоссальную работу. Однако этого оказалось недостаточно: по итогам первого круга «Урал» занимает лишь 4-е место в турнирной таблице», – сказал президент «Урала» Григорий Иванов .

«Урал » набрал 27 очков после 17 туров Мелбет Первой Лиги и идет в зоне стыковых матчей за выход в Мир РПЛ.