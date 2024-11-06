Шатов стал и. о. главного тренера «Урала» после отставки Аверьянова. Клуб идет 4-м в Первой лиге
Евгений Аверьянов покинул пост главного тренера «Урала».
Клуб из Екатеринбурга объявил об отставке 45-летнего специалиста. Решение было принято по обоюдному согласию сторон.
Исполняющим обязанности главного тренера команды стал Олег Шатов.
«Хочу сказать спасибо Евгению Геннадьевичу. Он принял команду в трудной ситуации, проделал колоссальную работу. Однако этого оказалось недостаточно: по итогам первого круга «Урал» занимает лишь 4-е место в турнирной таблице», – сказал президент «Урала» Григорий Иванов.
«Урал» набрал 27 очков после 17 туров Мелбет Первой Лиги и идет в зоне стыковых матчей за выход в Мир РПЛ.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Урала»
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости