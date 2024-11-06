КХЛ. «Локомотив» примет «Торпедо», «Динамо» против «Витязя»
«Локомотив» примет «Торпедо» в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Московское «Динамо» сыграет против «Витязя».
Фонбет Чемпионат КХЛ
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
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