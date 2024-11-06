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КХЛ. «Локомотив» примет «Торпедо», «Динамо» против «Витязя»

«Локомотив» примет «Торпедо» в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Московское «Динамо» сыграет против «Витязя».

Фонбет Чемпионат КХЛ

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица КХЛ

Статистика КХЛ

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
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logoКХЛ
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