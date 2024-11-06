«Зенит» – «Ахмат». Онлайн-трансляция начнется в 20:45

«Зенит» примет «Ахмат» в 1-м матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 20:45 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет канал «Матч ТВ».

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