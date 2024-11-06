У Тчуамени травма голеностопа. Хавбек «Реала» пропустит месяц

Орельен Тчуамени получил травму.

Полузащитник «Реала» был заменен в перерыве вчерашнего матча против «Милана» в Лиге чемпионов (1:3).

Мадридский клуб сообщил, что у 24-летнего француза диагностировано растяжение связок левого голеностопа.

По информации журналистки Аранчи Родригес, Тчуамени пропустит около месяца.

Фанаты «Реала» освистывали каждое касание Тчуамени после результативной ошибки хавбека в матче с «Миланом»