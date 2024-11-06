У Тчуамени травма голеностопа. Хавбек «Реала» пропустит месяц
Орельен Тчуамени получил травму.
Полузащитник «Реала» был заменен в перерыве вчерашнего матча против «Милана» в Лиге чемпионов (1:3).
Мадридский клуб сообщил, что у 24-летнего француза диагностировано растяжение связок левого голеностопа.
По информации журналистки Аранчи Родригес, Тчуамени пропустит около месяца.
Фанаты «Реала» освистывали каждое касание Тчуамени после результативной ошибки хавбека в матче с «Миланом»
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Реала»
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