Лалас о победе Трампа на выборах: «Его пытались посадить, убить, очернить через СМИ. Этот сукин сын продолжал бороться. Если уж он не американский крутой парень, то я не знаю, кто тогда»

Алекси Лалас высказался о победе Дональда Трампа на выборах.

78-летний политик выиграл президентские выборы в США . По данным Associated Press⁩, к данной минуте он набрал 277 голосов выборщиков – на 7 больше, чем необходимо для победы.

Бывший футболист сборной США выложил видео с танцем Трампа .

«Его пытались посадить в тюрьму через суды. Его пытались очернить через СМИ. Его пытались убить пулями. Этот сукин сын выдержал все и продолжал бороться... И он танцевал.

Если уж он не американский крутой парень, то я не знаю, кто тогда. Уважение 🇺🇸», – написал бывший футболист сборной США Лалас .