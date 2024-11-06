Лалас о победе Трампа на выборах: «Его пытались посадить, убить, очернить через СМИ. Этот сукин сын продолжал бороться. Если уж он не американский крутой парень, то я не знаю, кто тогда»
Алекси Лалас высказался о победе Дональда Трампа на выборах.
78-летний политик выиграл президентские выборы в США. По данным Associated Press, к данной минуте он набрал 277 голосов выборщиков – на 7 больше, чем необходимо для победы.
Бывший футболист сборной США выложил видео с танцем Трампа.
«Его пытались посадить в тюрьму через суды. Его пытались очернить через СМИ. Его пытались убить пулями. Этот сукин сын выдержал все и продолжал бороться... И он танцевал.
Если уж он не американский крутой парень, то я не знаю, кто тогда. Уважение 🇺🇸», – написал бывший футболист сборной США Лалас.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Алекси Лаласа
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