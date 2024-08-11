Победы «Зенита» и «Краснодара», Глушенков опять забил, «Сити» выиграл Суперкубок Англии, дрим-тим взяла Олимпиаду, Бах покинет пост президента МОК и другие новости

1. «Зенит» обыграл «Динамо» (1:0) в центральном матче 4-го тура Мир РПЛ. Глушенков вновь забил, а Латышонок отразил пенальти Нгамале на 86-й минуте. «Краснодар» вырвал победу у ЦСКА (2:1) благодаря голу Тормены на 91-й, у Дивеева 4-й гол в сезоне РПЛ. «Локомотив» обыграл «Динамо» Махачкала (2:0), а «Оренбург» поделил очки с «Акроном» (2:2).

Много споров вызвал момент, когда Сперцян до крови рассек Роше голень шипами. Эдуард извинился за инцидент, в котором не получил даже желтой.

«Зенит» выиграл 6 матчей с начала сезона с общим счетом 21:2 и единолично лидирует в лиге после 4 туров с 12 очками.

2. 🏆«Ман Сити» выиграл Суперкубок Англии, победив «МЮ» по пенальти. Бернарду Силва сравнял счет на 89-й минуте, но промахнулся в послематчевой серии, Эдерсон отбил удар Санчо и забил сам, а Джонни Эванс ударил выше ворот. «Сити» выиграл Суперкубок Англии в 7-й раз и впервые с 2019 года – было три поражения подряд. А Пеп Гвардиола завоевал 18-й трофей с клубом из Манчестера.

3. Олимпиада-2024. Баскетбол. США обыграли Францию в финале и завоевали золото, трипл-дабл Йокича помог Сербии победить Германию за 3-е место. Леброн Джеймс – MVP турнира, а Кевин Дюрэнт – первый четырехкратный олимпийский чемпион в мужском баскетболе.

4. Олимпиада-2024. Легкая атлетика. Керр победил в прыжках в высоту, Якоб Ингебригтсен – на 5000 м, США выиграли мужскую и женскую эстафеты 4x400 м.

5. Томас Бах покинет пост президента МОК после окончания нынешнего срока – в 2025 году.

6. Румынской гимнастке Ане Бэрбосу вернут медаль Олимпиады-2024. CAS признал недействительным пересмотр оценок американки Чайлзю

7. Олимпиада-2024. Волейбол. Финал. Франция обыграла Польшу в трех сетах.

8. Защитник «Сочи» Ванья Дркушич подпишет с «Зенитом» четырехлетний договор и отправится в аренду в «Црвену Звезду».

9. Боксерша с повышенным тестостероном Линь Юй-тин победила Юлию Шеремету и стала олимпийской чемпионкой.

10. Трансферные новости. «Тоттенхэм» купил Соланке за 55+10 млн фунтов у «Борнмута» – это рекордная покупка «шпор». «МЮ» договорился о трансфере де Лигта за 45+5 млн евро. «Бавария» также согласилась продать Мазрауи за 15+5 млн.

11. Олимпиада-2024. Художественная гимнастика. Китай выиграл золото в групповом многоборье, Израиль – 2-й, Италия – 3-я.

12. Российских спортсменов не будет на церемонии закрытия Олимпиады в Париже.

13. Олимпиада-2024. Гандбол (жен). Норвегия обыграла Францию в финале, Дания победила Швецию в матче за бронзу.

14. Спортсменку из Афганистана, выступающую за команду беженцев, дисквалифицировали за политический лозунг на Олимпиаде.

15. Олимпийский чемпион Джанмарко Тамбери был госпитализирован из-за проблем с почками на Олимпиаде-2024.

Цитаты дня.

Денисов запретил смотреть матчи РПЛ в академии «Торпедо»: «Говорю смотреть ЛЧ, финал ЧМ – там плотность. В РПЛ возомнивший о себе игрок пешком ходит – раздражает»

Дмитрий Губерниев: «Олимпиада была просто блестящей с точки зрения большого спорта и зрительского интереса»

Фетисов – Овечкину: «Я прошу, все мужики страны просят – ты должен побить рекорд Гретцки. Все брось, у тебя осталось 42 гола»

Немецкая пловчиха Бек о соревнованиях в Сене: «Меня стошнило девять раз плюс диарея. Качество воды одобрено»

Николич о нарушении Сперцяна: «Чистое удаление на Роше в 1-м тайме, которое не смотрел ВАР. ЦСКА пропустил в последнюю минуту именно из зоны, где Роша доминирует в РПЛ»

Гюнтер Штайнер: «Если Хэмилтон приведет «Феррари» к титулу, его будут помнить вечно»

Жена Тикнизяна: «Готова ехать за Наиром, как жена декабриста! Хоть в Воронеж, хоть в Испанию. Лучше бы в Испанию, конечно»

Тюкавин о пенальти Нгамале: «Все знали, кто в «Динамо» бьет. Но почему‑то подошел другой человек»