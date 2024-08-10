Гвардиола выиграл 18-й трофей с «Ман Сити». Он возглавляет команду с 2016 года

Пеп Гвардиола выиграл 18-й трофей с «Манчестер Сити».

«Горожане» обыграли «Манчестер Юнайтед» в матче за Суперкубок Англии (1:1, пен. 7:6).

Гвардиола взял этот трофей в третий раз за карьеру. Всего во главе «Сити» он выиграл 18 титулов – испанец 6 раз становился чемпионом Англии, 4 раза выигрывал Кубок лиги, дважды завоевывал Кубок Англии, а также становился победителем Лиги чемпионов, Суперкубка Европы и клубного чемпионата мира.

Пеп возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года.