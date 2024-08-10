Гвардиола выиграл 18-й трофей с «Ман Сити». Он возглавляет команду с 2016 года

Теги Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Суперкубок Англии Футбол

Пеп Гвардиола выиграл 18-й трофей с «Манчестер Сити».

«Горожане» обыграли «Манчестер Юнайтед» в матче за Суперкубок Англии (1:1, пен. 7:6). 

Гвардиола взял этот трофей в третий раз за карьеру. Всего во главе «Сити» он выиграл 18 титулов – испанец 6 раз становился чемпионом Англии, 4 раза выигрывал Кубок лиги, дважды завоевывал Кубок Англии, а также становился победителем Лиги чемпионов, Суперкубка Европы и клубного чемпионата мира. 

Пеп возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года. 

31 комментарий
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Лучший тренер 21 века !!!
У меня все
+44
-7
+37
Ответ cektor
Лучший тренер 21 века !!! У меня все
В истории футбола
+33
-10
+23
Лучший тренер в футболе - Воспитанник Барселоны
Лучший игрок в футболе - Воспитанник Барселоны
+18
-5
+13
Плохо будет МС после ухода Гвардиолы, очень плохо
+14
-1
+13
За 8 лет 18 трофеев - больше двух трофеев за год в среднем
+11
-3
+8
Ответ КруглыйКвадрат
За 8 лет 18 трофеев - больше двух трофеев за год в среднем
За 15 сезонов 39 трофеев.
По тренерской карьере в среднем 2,6 трофея за сезон.
+8
0
+8
Вот так выглядит величие. Дал установку на эту игру - отдыхайте, наиграетесь ещё. Матчей всё больше и больше из-за бездарей УЕФА и ФИФА.
Пропустили, включились на один момент из одного и сделали его. Плюс ещё один трофей, старички команды даже и не радовались)) Молодым было это приятно выиграть, а ещё более важно выиграть трофей было МЮ))
+6
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+6
Ответ Алексей Мишин
Плохо будет МС после ухода Гвардиолы, очень плохо
Кто-кто, но уж Сити выход из ситуации найдёт
+5
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Пеп - синоним слова надёжность. Дело даже не в трофеях. На него всегда можно положиться в плане качества игры, ну и результатов тоже.
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Величайший. Месси среди тренеров
+4
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Ответ #Hunter
До Алекса 8-9 трофеев осталось вроде. Тогда можно и завершать
10 трофеев до Ферги и 11 до рекорда.Как раз нужно оформить 50 рекордных трофеев и тогда можно в сборную
+2
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+2
Унижать 7хага и его фанатиков - уже традиция пепа
+5
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+2
Гвардиола как паразит в АПЛ, я это в хорошем смысле) Все пытаются как-то найти противоядие но не могут )
+2
-1
+1
Лучший тренер 👏👏👏
+1
0
+1
что там онана показать хотел?!что там 7хаг трофеии брал?!🤣
по заслугам получили
+2
-1
+1
Ответ Алексей Мишин
Плохо будет МС после ухода Гвардиолы, очень плохо
Будет жуткое похмелье
+2
-1
+1
Ответ #Hunter
Думаешь наберет?
если не закончит клубную карьеру в след сезоне,то конечно побьет рекорд еще и на легке
+1
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Ответ cektor
Лучший тренер 21 века !!! У меня все
Сейчас придут фаны анчи и скажут что нужно больше побед в лч ) забывая что в лиге играют 38 матчей и это в самой конкурентной лиге мира) 8 АПЛ офигеть
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Ответ msv6dys6mk
Сейчас полетят комментарии о том, что с таким бюджетом и Мостовой выиграл бы не меньше
Мостовой и без бюджета сразу бы все выиграл! Даже матчи можно было бы не проводить!
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Ответ Рэд Уайт
10 трофеев до Ферги и 11 до рекорда.Как раз нужно оформить 50 рекордных трофеев и тогда можно в сборную
Думаешь наберет?
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Пеп - пылесос трофеев, конечно. Как впрочем и Калвин Филлипс! ))
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Ответ Эксперт Спортс
Сейчас придут фаны анчи и скажут что нужно больше побед в лч ) забывая что в лиге играют 38 матчей и это в самой конкурентной лиге мира) 8 АПЛ офигеть
6 АПЛ) в первый сезон выиграл Конте с Челси и в ковидный сезон Ливерпуль и Клопп)
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хозяин АПЛ может проиграть товарки Селтику, Милану, но не Челси с МЮ
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С начала сезона в АПЛ Должун уже в трауре оказался!
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Тен Хаг мега глупый. Просто подарил трофей "врагам".
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Сейчас полетят комментарии о том, что с таким бюджетом и Мостовой выиграл бы не меньше
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До Алекса 8-9 трофеев осталось вроде. Тогда можно и завершать
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