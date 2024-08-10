Гвардиола выиграл 18-й трофей с «Ман Сити». Он возглавляет команду с 2016 года
Пеп Гвардиола выиграл 18-й трофей с «Манчестер Сити».
«Горожане» обыграли «Манчестер Юнайтед» в матче за Суперкубок Англии (1:1, пен. 7:6).
Гвардиола взял этот трофей в третий раз за карьеру. Всего во главе «Сити» он выиграл 18 титулов – испанец 6 раз становился чемпионом Англии, 4 раза выигрывал Кубок лиги, дважды завоевывал Кубок Англии, а также становился победителем Лиги чемпионов, Суперкубка Европы и клубного чемпионата мира.
Пеп возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года.
У меня все
Лучший игрок в футболе - Воспитанник Барселоны
По тренерской карьере в среднем 2,6 трофея за сезон.
Пропустили, включились на один момент из одного и сделали его. Плюс ещё один трофей, старички команды даже и не радовались)) Молодым было это приятно выиграть, а ещё более важно выиграть трофей было МЮ))
по заслугам получили