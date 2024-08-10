Иванов назначил пенальти в ворота «Зенита» за игру рукой Барриоса на 84-й. Латышонок отразил удар форварда «Динамо» Нгамале
«Динамо» не реализовало пенальти в игре с «Зенитом».
На 84-й минуте полузащитник Хорхе Карраскаль, делая навес в штрафную площадь соперника, попал в руку хавбеку Вильмару Барриосу. Главный судья Сергей Иванов, проконсультировавшись с видеоассистентом, назначил одиннадцатиметровый.
Полузащитник Муми Нгамале с точки пробил в правый от себя угол ворот, однако голкипер Евгений Латышонок выручил свою команду. Счет не изменился – 1:0 в пользу петербуржцев.
Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»
Костоломов со дна поздравляю с 0 очков.
Позор судейке!
Браво Латышонок. И один из лучших матчей за Зенит выдал Барриос.
Костоломам страдать
"Динамо» не забило «Зениту» выдуманный судьёй пенальти за якобы игру Барриоса рукой."