Иванов назначил пенальти в ворота «Зенита» за игру рукой Барриоса на 84-й. Латышонок отразил удар форварда «Динамо» Нгамале

«Динамо» не реализовало пенальти в игре с «Зенитом».

На 84-й минуте полузащитник , делая навес в штрафную площадь соперника, попал в руку хавбеку . Главный судья , проконсультировавшись с видеоассистентом, назначил одиннадцатиметровый.

Полузащитник Муми Нгамале с точки пробил в правый от себя угол ворот, однако голкипер выручил свою команду. Счет не изменился – 1:0 в пользу петербуржцев.

Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»