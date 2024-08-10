Иванов назначил пенальти в ворота «Зенита» за игру рукой Барриоса на 84-й. Латышонок отразил удар форварда «Динамо» Нгамале

Теги Зенит премьер-лига Россия судьи Динамо Москва Сергей Сергеевич Иванов видеоповторы Вильмар Барриос Хорхе Карраскаль Евгений Латышонок Муми Нгамале Футбол

«Динамо» не реализовало пенальти в игре с «Зенитом».

На 84-й минуте полузащитник Хорхе Карраскаль, делая навес в штрафную площадь соперника, попал в руку хавбеку Вильмару Барриосу. Главный судья Сергей Иванов, проконсультировавшись с видеоассистентом, назначил одиннадцатиметровый.

Полузащитник Муми Нгамале с точки пробил в правый от себя угол ворот, однако голкипер Евгений Латышонок выручил свою команду. Счет не изменился – 1:0 в пользу петербуржцев.

Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»

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101 комментарий
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Какая игра рукой, такое и пенальти... Есть справедливость!
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С другого ракурса видно что мяч попал в грудь
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🤡 Иванов худший в рпл, пора бы в фнл на годок. Латышонок великолепное приобретение, наконец-то в воротах вратарь, а не мешок картошки.
Костоломов со дна поздравляю с 0 очков.
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Ответ Pok_Toholo
С другого ракурса видно что мяч попал в грудь
Со всех ракурсов видно, что мяч попал в грудь
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Левая пенка 🤡
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Даже смотреть не пошел. А игры рукой то и не было. Лол.
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Левейшая пенка, днонамо опять судьи тащат.
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Ответ StiGMaT
Какая игра рукой, такое и пенальти... Есть справедливость!
Надо еще смотреть повторы, но с тех, что были, это скандал скандалов. VAR в а повторах не видел (или не захотел увидеть), что мяч попал в грудь.
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Левая пенка назначена!!!
Позор судейке!
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Как там говорил Кирьяков. «В пользу Зенита может повлиять домашнее судейство». Хотя по прошлому сезону однобокое судейство против Зенита продолжается. Попадание в грудь только в ворота Зенита пенальти, но при другим командам разрешается хоть волейбол в своей штрафной.
Браво Латышонок. И один из лучших матчей за Зенит выдал Барриос.
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+20
Левейший пенальти! Иванов хотел досрочно закрыть ипотеку в ВТБ, но не получилось!
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Не было пенальти там. Мяч в живот папал. Судья Иванов - Клоун. Костоломоное Динамо - в пердив!
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Ответ ECB
Комментарий скрыт
У вас работы по счётчику ещё полно, продолжайте. Бериевские костоломы
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Липовый пенальти!!!!
Костоломам страдать
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В заголовке ошибка: за вымышленную игру рукой ;)
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За игру грудью теперь ставят на точку ?
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Всех наших с замечательной победой! Зенит лучший клуб РПЛ!🌟🌟
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Правильный заголовок звучал бы так.

"Динамо» не забило «Зениту» выдуманный судьёй пенальти за якобы игру Барриоса рукой."
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Левая пенка, Латышонок - стена, Иванов - профнепригоден, Зенит единоличный лидер, Динамо - ни о чём.
+16
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+12
В живот чисто попадают,но потом скажут,что судьи тащат Зенит. Динамо опять про ломать игроков.Венделу здоровья.Динамо нулевое. Забей караваев и Эракович,скорее всего был бы разгром. Глушенков словно всю жизнь играл в Зените,после ухода Вендела отлично с Клаудиньо играли. Латышонок просто суперски. Динамо приехала держать очко,но футбол победил.
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Ответ Pok_Toholo
С другого ракурса видно что мяч попал в грудь
в грудь, потом в руку. Пенка левая
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Латышонок просто красавец! Сначала был какой-то мандраж, но с каждым матчем прибавляет в уверенности.
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Ответ freeman123
Левейший пенальти! Иванов хотел досрочно закрыть ипотеку в ВТБ, но не получилось!
Почему не закрыл? Он же пенку поставил, не ему же бить самому. Пенальти есть, денежка капнула.
+10
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+9
Ответ miluuun
За игру грудью теперь ставят на точку ?
В ворота Зенита - да. Пора бы уже привыкнуть, начиная с прошлого сезона, судьи откровенно тянут соперников, переиначивая то и дело трактовки игры рукой, подкатов сзади и тд . В общем-то , ничего нового))
+9
-1
+8
Латышонку большое спасибо. Судье позор. Костоломам динамовским плакать, к чему они прямо на поле после матча и приступили.
+8
-1
+7
Где рука? Камера с другого ракурса все показала! Слов нет! Не банили бы за мат, я бы выговорился тут по-человечески! 😡
+8
-1
+7
у Нгамале удар кстати вышел даже сильнее, чем у Бернарду против Онаны. Но Латышонок показал класс)
+7
-1
+6
Спортс выбрал самый лучший ракурс. Как обычно.
+6
-1
+5
Нелепый скриншот поставили. На других повторах чётко видно, что в мяч в живот попадает.
+7
-2
+5
Я сегодня три раза мусор выносил, к дню рождения готовился)
+7
-2
+5
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