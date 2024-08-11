Леброн Джеймс – MVP баскетбольного турнира на Олимпиаде в Париже

Леброн Джеймс получил награду MVP олимпийского баскетбольного турнира.

Форвард сборной США Леброн Джеймс признан самым ценным игроком баскетбольного турнира на Олимпийских играх 2024 года в .

39-летний Джеймс завершил турнир с показателями 14,2 очка, 6,8 подбора, 8,5 передачи и 1,3 перехвата в среднем за матч при 66% с игры и 30,8% из-за дуги.

Джеймс – первый игрок в истории Олимпийских игр, который завоевал золотую медаль, лидируя в своей команде по подборам и передачам.

США выиграли пятое подряд олимпийское золото, победив в финальном матче Францию со счетом 98:87. Джеймс в финале набрал 14 очков, сделал 10 передач, 6 подборов и 2 перехвата.