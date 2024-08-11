Леброн Джеймс – MVP баскетбольного турнира на Олимпиаде в Париже

Теги Леброн Джеймс сборная Франции сборная США Олимпиада-2024 олимпийский баскетбольный турнир Баскетбол

Леброн Джеймс получил награду MVP олимпийского баскетбольного турнира.

Форвард сборной США Леброн Джеймс признан самым ценным игроком баскетбольного турнира на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

39-летний Джеймс завершил турнир с показателями 14,2 очка, 6,8 подбора, 8,5 передачи и 1,3 перехвата в среднем за матч при 66% с игры и 30,8% из-за дуги.

Джеймс – первый игрок в истории Олимпийских игр, который завоевал золотую медаль, лидируя в своей команде по подборам и передачам.

США выиграли пятое подряд олимпийское золото, победив в финальном матче Францию со счетом 98:87. Джеймс в финале набрал 14 очков, сделал 10 передач, 6 подборов и 2 перехвата.

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45 комментариев
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Ответ Дориан Грей_333
Стеф.
Да не все правильно. Стеф - мвп финала, а леброн - турнира. Оба красавцы, радостно их видеть вместе. Да и остальные молодцы - кд монстр, эмбид добротно отыграл, даже букер когда надо тащил)
+49
-5
+44
Парни, Стеф мвп финала, но не турнира. Леброн был стабильнее
+46
-4
+42
Леброн был стабилен с самого начала турнира, лидер команды по подборам и передачам, в атаке тоже давал буст. А учитывая, что он самый возрастной игрок в команде, этого всего вполне хватило для МВП ОИ. Всё справедливо, имхо
+28
-3
+25
Весь турнир был хорош, это да. Но перфомансы Карри в двух последних матчах были и ярче и весомее. Да и Дюрант в трудные минуты команду выручал. Самым ценным на турнире был Йокич, у США сразу несколько игроков провели отличный турнир.
+27
-5
+22
Стеф.
+34
-20
+14
Ответ unknownman
Весь турнир не смотрел, но в полуфинале и финале у американцев играл только один паренёк, и это был не Леброн.
Трипл-дабл в полуфинале не учитываем, а так же сольные проходы с которых начался камбэк против Сербии?
+13
-1
+12
Ответ Иннокентий Смоктуновский
А в полуфинале кто тащил?
Я не люблю обоих, поэтому максимально объективен. В турнире 6 матчей, а не два
+11
0
+11
Я думаю, Стеф не обидится. Но мвп финала точно он.
+11
-3
+8
в полу и финале конечно Карри затащил
+9
-2
+7
Тут речь о турнире, а не о финале. Это не НБА, одаренные.
+12
-5
+7
Ответ Биомеханоид
Сумасшедший Карри, unbelievable! Он в конце издевался уже. Вот золота ОИ у него как раз не было, теперь вся коллекция. В хоккее это "золотой клуб", не знаю есть ли подобное в баскетболе. Еще мне понравилось, что он не стал грызть медаль на групповом фото.
Весь запал жевания ушел на капу
+7
-1
+6
Ответ Денис Кёнигсберг
Парни, Стеф мвп финала, но не турнира. Леброн был стабильнее
А в полуфинале кто тащил?
+12
-8
+4
Ответ RUSSWEST
Леброн был стабилен с самого начала турнира, лидер команды по подборам и передачам, в атаке тоже давал буст. А учитывая, что он самый возрастной игрок в команде, этого всего вполне хватило для МВП ОИ. Всё справедливо, имхо
И разыгрывать успевал!!!
+2
0
+2
Ответ Ноа Кенга
Некоторые никак не поймут, что баскетбол - это командная игра, вот и не доходит до них, почему МВП дали деду
Особенно командно выглядит его 2 очка, которые он набрал на пустое кольцо, потому что, все кроме него побежали в защиту..
+3
-2
+1
Кража у Стефа, очередная в карьере.
+7
-6
+1
Сумасшедший Карри, unbelievable! Он в конце издевался уже. Вот золота ОИ у него как раз не было, теперь вся коллекция. В хоккее это "золотой клуб", не знаю есть ли подобное в баскетболе. Еще мне понравилось, что он не стал грызть медаль на групповом фото.
+6
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+1
Ответ Birdman NBA
Забавно, время идёт а ты всё ноешь
Врмя идёт, а правда до сих пор в глаза режет.
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Ответ Nbw77785
Забавно, единицы пишут про то что Леброн мвп и большинство про Карри. Но плюсы глоры беспалевно накрутили), даже тут пиаракция по его наследию крутят позорно)
Забавно, время идёт а ты всё ноешь
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Ответ Vlad Kadoni
Заслуженно. Фанатам Карри понятно, им по одному месту, что их любимый игрок до последних двух матчей выглядел чуть ли не худшим игроком, и не факт, что дошел бы до этих двух игр без Леброна. Однозначно единственный игрок который всю Олимпиаду провел на высочайшем уровне, он как дизельный мотор, как дал газу, так и тянет дальше, на высоких оборотах летал дед. Жалко, что олимпиады и чм он не посещал до этого очень давно, это могло бы сильно укрепить его наследие, в особенности для людей далеких от нба, настоящий мутант.
Ну да, знаменитые матчи против Пуэрта-Рика и Бразилии. Куда уж без Лефрауда, не справились бы, выиграли не +40 , а +25... Стэф сыграл все важные ,конкурентные матчи на потрясающем уровне, в том числе и в группе против Сербии, очевидно, что он МВП турнира. Против Пуэрто-Рик и Суданов дал поиграть "первым скрипкам" и фармилам стат по типу Лебронтия, в итоге Лефрауда протащили подкупленные медиа на МВП
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Ответ Биомеханоид
Сумасшедший Карри, unbelievable! Он в конце издевался уже. Вот золота ОИ у него как раз не было, теперь вся коллекция. В хоккее это "золотой клуб", не знаю есть ли подобное в баскетболе. Еще мне понравилось, что он не стал грызть медаль на групповом фото.
Вообще то грыз)
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Ответ Денис Кёнигсберг
Парни, Стеф мвп финала, но не турнира. Леброн был стабильнее
Конечно!!! Леброн вел за собой всех!!! Внушал им спокойствие и уверенность в себе даже одним своим видом!!! Великий!!!
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"Thank you Ded
For no regret!"
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ЛеБрон просто отец) Мог и 5-ым стать чемпионом.... щас немного жаль что он пропустил 2 Олимпиады
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Согласна с автором на 1 000 000% Леброн 100%- лучший!!! Супермонстр!!! Все верно!!! Стеф Карри -космический!!! Без нервов!!! С очень обоятельной улыбкой!!! Идеальный снайпер!!!
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Стеф. хорош как всегда.
да и проще сказать - это как нынешняя Канажа в хоккее
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Ок
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