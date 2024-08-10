Олимпийский чемпион Джанмарко Тамбери госпитализирован из-за проблем с почками на Олимпиаде-2024

Прыгун в высоту Джанмарко Тамбери попал в больницу из-за почечных колик.

Итальянец – действующий олимпийский чемпион по прыжкам в высоту. Перед стартом на Играх-2024 он попал в больницу с подозрением на камни в почках, но позже прошел квалификации соревнований и отобрался в финал.

В день финала у него произошло обострение.

«Боль, которую я чувствую, насколько бы сильной она ни была, ничто по сравнению с тем, что у меня происходит внутри.

Только что меня на скорой доставили в больницу после того, как меня дважды рвало кровью. Предстоит обследование, я буду сообщать вам о результатах.

В этот день я мог думать о чем угодно, кроме такого кошмара», – написал Тамбери в соцсети.

Финал Олимпиады по прыжкам в высоту пройдет сегодня, начало – в 20:00 по московскому времени.

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