Олимпийский чемпион Джанмарко Тамбери госпитализирован из-за проблем с почками на Олимпиаде-2024

Теги прыжки в высоту сборная Италии по легкой атлетике Олимпиада-2024 Джанмарко Тамбери Легкая атлетика

Прыгун в высоту Джанмарко Тамбери попал в больницу из-за почечных колик.

Итальянец – действующий олимпийский чемпион по прыжкам в высоту. Перед стартом на Играх-2024 он попал в больницу с подозрением на камни в почках, но позже прошел квалификации соревнований и отобрался в финал.

В день финала у него произошло обострение. 

«Боль, которую я чувствую, насколько бы сильной она ни была, ничто по сравнению с тем, что у меня происходит внутри.

Только что меня на скорой доставили в больницу после того, как меня дважды рвало кровью. Предстоит обследование, я буду сообщать вам о результатах.

В этот день я мог думать о чем угодно, кроме такого кошмара», – написал Тамбери в соцсети. 

Финал Олимпиады по прыжкам в высоту пройдет сегодня, начало – в 20:00 по московскому времени.

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9 комментариев
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Обидно, но он квалификацию на фоне всех проблем еле-еле прошёл, так что даже лучше, что госпитализирован. Пусть лучше вылечится нормально, здоровье одно и его потеря золота олимпиады не стоит.
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Невезучий конечно тип.. надеюсь поправится быстро
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Так подорвался, когда катарец Баршим получил травму, при том, что это его один из главных конкурентов, а тут сам сошел. Очень обидно.
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Три года ждал ОИ, и тут на тебе.((
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При почечной колике кровь обычно выходит их другого отверстия.
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говорили же, что не надо пить из сены.
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Ответ Черный доктор
Комментарий скрыт
Как Устюгов в свое время? Или это другое?
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Ответ postblueink
Так подорвался, когда катарец Баршим получил травму, при том, что это его один из главных конкурентов, а тут сам сошел. Очень обидно.
Баршим, конечно, ему конкукурент, но не в квалификации (оба в нормальном состоянии легко отбираются в финал), а так известно, что они хорошие друзья. Но, поступок, в любом случае достойный.
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