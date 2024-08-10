«Зенит» выиграл 6 матчей с начала сезона с общим счетом 21:2

«Зенит» продлил серию без поражений до 6 матчей.

Команда Сергея Семака одолела « » (1:0) в 4-м туре Мир .

В этом сезоне действующие чемпионы России не потеряли ни одного очка в чемпионате, а также одержали еще две победы – в Фонбет Кубке России и в матче за . Общий счет в шести играх – 21:2 в пользу « ».

14 августа петербуржцы выступят в гостях у «Рубина» в Кубке.