«Зенит» выиграл 6 матчей с начала сезона с общим счетом 21:2

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Динамо Москва OLIMPBET Суперкубок России Футбол

«Зенит» продлил серию без поражений до 6 матчей.

Команда Сергея Семака одолела «Динамо» (1:0) в 4-м туре Мир РПЛ.

В этом сезоне действующие чемпионы России не потеряли ни одного очка в чемпионате, а также одержали еще две победы – в Фонбет Кубке России и в матче за OLIMPBET Суперкубок России. Общий счет в шести играх – 21:2 в пользу «Зенита».

14 августа петербуржцы выступят в гостях у «Рубина» в Кубке.

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39 комментариев
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Динамо - позор российского футбола
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-10
+57
Венделу - здоровья. Динамо - травм и ФНЛ
+51
-13
+38
Безумный Макс просто в нереальной форме!
+20
-3
+17
Ответ Roman Araslanov
Комментарий скрыт
Классно у тебя подгорает) уже 6 лет подряд ты видишь чемпионства Зенита! Как же я рад, за таких как ты)
+16
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+16
Ответ Alex
Динамо - позор российского футбола
Не стоит уподобляться всяким недалеким персонажам.
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+10
Для подобных команд у нас должен быть игрок типа Хави Гарсии или Роя Кина.
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Латышонок, отбив животный пенальти, спас Зенит от незаслуженного штрафного!
+11
-2
+9
Петербург - Столица футбола!
+9
-2
+7
Это стольный град,
Это лучший клуб,
Это наш "Зенит",
Это Петербург!
Будет навсегда
Номером один
Только Петербург,
Только наш "Зенит"...
+7
-2
+5
Я как сторонник другой команды смотрю такие матчи, но мне кажется, что в каждом матче с Зенитом Динамо просто рубит игроков. Семак зря мы петься играть на удержание, он прям любит выкладывать грабли
+4
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+4
Ответ Alex
Для подобных команд у нас должен быть игрок типа Хави Гарсии или Роя Кина.
Нуралы Алип
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Сегодня состоялся самый справедливый вынос. За Вендела и за левый пеналь
+6
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Ответ Алешка Терминатор
А если бы не бан в еврокубках, могли бы ещё потужно выйграть Мальмё.
Если человек (прости, это не про тебя) в слове "выиграть" использует букву "й", то ожидания от его когнитивных функций падают до нуля.
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+3
За грязную игру всегда придется отвечать😁
+7
-4
+3
Не только Вендел, все зенитовские бразильцы заточены под Глушенкова!
Глушенков - гигант, но заточку то кто организовал? Семак!
Зенит - чемпион!
+2
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+2
Доминанты )!!
+3
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+2
Невероятный старт сезона для Семака. После провального прошлого сезона (прошлый сезон был худшим за 6 лет, наименьшее кол-во очков) - такой старт это прям задел на чемпионство с огромным отрывом в стиле ПСВ, Галатасарая, Баварии лучших времён. Точечные трансферы вообще улёт. Латышонок из фнльной по сути Балтики, который тащит пенку в важный момент, Глушенков, про которого уже и сказать нечего (думаю что некст сезон мы увидим его уже в Испании где-то). Феноменально конечно. Я не фанатка Зенита, и очень хотела чемпионства Динамо в прошлом сезоне, но за таким Зенитом очень даже приятно смотреть. Жаль нет еврокубков, чтобы посмотреть как вот именно такая команда бы их играла.
+3
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+2
Глушенков и Латышонок это круто в елочку
+2
0
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Бериевские смотрители маяка опять за своё. Ломают лидеров команды.
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Есть ощущение, что Динамо сегодня одной игрой проиграло чемпионат, несмотря на четвертый тур
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Очень важно, что выгрызаем такие матчи! В прошлом сезоне отдавали подобные игры часто.
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+1
Ответ unreality
Венделу - здоровья. Динамо - травм и ФНЛ
Только конченный человек может желать травм.
+10
-9
+1
Ответ Evgeny Trifonov
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ Б81
Только конченный человек может желать травм.
Комментарий удален модератором
Кто-нибудь остановите эту машину))
+1
-1
0
Ответ Alex
Для подобных команд у нас должен быть игрок типа Хави Гарсии или Роя Кина.
Мы лучше и выше этого.
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Ответ Эдуард Глянцев
Есть ощущение, что Динамо сегодня одной игрой проиграло чемпионат, несмотря на четвертый тур
Та ладна Вам, бросьте! Еще весь чемп впереди :)
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Ответ DianaBlade
Невероятный старт сезона для Семака. После провального прошлого сезона (прошлый сезон был худшим за 6 лет, наименьшее кол-во очков) - такой старт это прям задел на чемпионство с огромным отрывом в стиле ПСВ, Галатасарая, Баварии лучших времён. Точечные трансферы вообще улёт. Латышонок из фнльной по сути Балтики, который тащит пенку в важный момент, Глушенков, про которого уже и сказать нечего (думаю что некст сезон мы увидим его уже в Испании где-то). Феноменально конечно. Я не фанатка Зенита, и очень хотела чемпионства Динамо в прошлом сезоне, но за таким Зенитом очень даже приятно смотреть. Жаль нет еврокубков, чтобы посмотреть как вот именно такая команда бы их играла.
Три трофея провальный сезон? Да вы извращенка, сударыня
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Ответ Алешка Терминатор
А если бы не бан в еврокубках, могли бы ещё потужно выйграть Мальмё.
Комментарий удален модератором
Ответ Roman Araslanov
Комментарий скрыт
Отскоком? Матч смотрел?
До сих пор помню, как ты бахвалишься после трёх туров в прошлом сезоне и приглашал всех в Москву на матч пятого тура и все увидят, что покажет твой любимый клуб. А в итоге Вендел зарезал, как обычно.
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