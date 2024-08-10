«Зенит» выиграл 6 матчей с начала сезона с общим счетом 21:2
«Зенит» продлил серию без поражений до 6 матчей.
Команда Сергея Семака одолела «Динамо» (1:0) в 4-м туре Мир РПЛ.
В этом сезоне действующие чемпионы России не потеряли ни одного очка в чемпионате, а также одержали еще две победы – в Фонбет Кубке России и в матче за OLIMPBET Суперкубок России. Общий счет в шести играх – 21:2 в пользу «Зенита».
14 августа петербуржцы выступят в гостях у «Рубина» в Кубке.
Это лучший клуб,
Это наш "Зенит",
Это Петербург!
Будет навсегда
Номером один
Только Петербург,
Только наш "Зенит"...
Глушенков - гигант, но заточку то кто организовал? Семак!
Зенит - чемпион!
До сих пор помню, как ты бахвалишься после трёх туров в прошлом сезоне и приглашал всех в Москву на матч пятого тура и все увидят, что покажет твой любимый клуб. А в итоге Вендел зарезал, как обычно.