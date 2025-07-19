«Монако» и Бирет продлили контракт до 2030 года. Форвард Дании стал 10-м в споре за «Золотую бутсу»-2024/25
«Монако» объявил о продлении контракта с Микой Биретом.
Новое соглашение с 22-летним форвардом рассчитано до июня 2030 года.
Княжеский клуб купил Бирета у «Штурма» в январе за 13 млн евро. В прошлом сезоне нападающий забил 24 гола в чемпионатах Франции и Австрии и занял 10-е место в споре за «Золотую бутсу».
В марте Бирет дебютировал за сборную Дании. Подробнее его статистика – здесь.
Алексей Батраков
Джон Кордоба
Эдуард Сперцян
Максим Глушенков
Эсекиэль Барко
Кто-то другой
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт «Монако»
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