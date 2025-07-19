Сперцян согласен перейти в «Жирону». Клуб Ла Лиги проведет переговоры с «Краснодаром» (Armenie Football)
Эдуард Сперцян не прочь продолжить карьеру в «Жироне».
Хавбек «Краснодара» дал согласие на переход в клуб Ла Лиги, сообщает Armenie Football.
По данным источника, представители «Жироны» и «быков» встретятся, чтобы согласовать трансфер 25-летнего игрока сборной Армении.
В прошлом чемпионате Испании «Жирона» финишировала 16-й, в одном очке от зоны вылета. Также в прошлом сезоне клуб занял на общем этапе Лиги чемпионов 33-е место из 36.
В 28 матчах прошлого сезона Мир РПЛ Сперцян забил 11 голов и сделал 6 ассистов. Его подробная статистика – здесь.
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Armenie Football
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