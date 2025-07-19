Сперцян согласен перейти в «Жирону». Клуб Ла Лиги проведет переговоры с «Краснодаром» (Armenie Football)

Эдуард Сперцян не прочь продолжить карьеру в «Жироне».

Хавбек «Краснодара » дал согласие на переход в клуб Ла Лиги , сообщает Armenie Football.

По данным источника, представители «Жироны» и «быков» встретятся, чтобы согласовать трансфер 25-летнего игрока сборной Армении.

В прошлом чемпионате Испании «Жирона» финишировала 16-й, в одном очке от зоны вылета. Также в прошлом сезоне клуб занял на общем этапе Лиги чемпионов 33-е место из 36.

В 28 матчах прошлого сезона Мир РПЛ Сперцян забил 11 голов и сделал 6 ассистов. Его подробная статистика – здесь .