Товарищеские матчи. «МЮ» сыграл 0:0 с «Лидсом», «Монако» Головина – с «Ноттингемом», «Ньюкасл» разгромлен «Селтиком»

Европейские клубы проводят товарищеские матчи в преддверии нового сезона.

Товарищеские матчи

Швеция, Сольна

«Манчестер Юнайтед » Англия – «Лидс » Англия – 0:0 (0:0)

«Манчестер Юнайтед» (стартовый состав) : Байындыр, Мазрауи, Де Лигт, Леон, Шоу, Коллиер, Каземиро, Фернандеш, Кунья, Амад, Оби-Мартин.

Англия, Честерфилд

«Ноттингем Форест » Англия – «Монако » Франция – 0:0 (0:0)

Росский полузащитник клуба из княжества Александр Головин был заменен после первого тайма.

«Рединг » Англия – «Тоттенхэм » Англия – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Лэнкшир (49), 0:2 – Вушкович (53).

«Ганза » Германия – «Астон Вилла » Англия – 3:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Рэмзи (45), 1:1 – Хуммель (67), 2:1 – Краусс (85), 3:1 – Хуммель (90+2).

«Селтик » Шотландия – «Ньюкасл» Англия – 4:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Энгельс (28, пенальти), 2:0 – Кенни (45), 0:3 – Ян Хен Чжун (52), 0:4 – Скейлз (75).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.