Товарищеские матчи. «МЮ» сыграл 0:0 с «Лидсом», «Монако» Головина – с «Ноттингемом», «Ньюкасл» разгромлен «Селтиком»
Товарищеские матчи
Швеция, Сольна
«Манчестер Юнайтед» Англия – «Лидс» Англия – 0:0 (0:0)
«Манчестер Юнайтед» (стартовый состав): Байындыр, Мазрауи, Де Лигт, Леон, Шоу, Коллиер, Каземиро, Фернандеш, Кунья, Амад, Оби-Мартин.
Англия, Честерфилд
«Ноттингем Форест» Англия – «Монако» Франция – 0:0 (0:0)
Росский полузащитник клуба из княжества Александр Головин был заменен после первого тайма.
«Рединг» Англия – «Тоттенхэм» Англия – 0:2 (0:0)
Голы: 0:1 – Лэнкшир (49), 0:2 – Вушкович (53).
«Ганза» Германия – «Астон Вилла» Англия – 3:1 (0:0)
Голы: 0:1 – Рэмзи (45), 1:1 – Хуммель (67), 2:1 – Краусс (85), 3:1 – Хуммель (90+2).
«Селтик» Шотландия – «Ньюкасл» Англия – 4:0 (2:0)
Голы: 1:0 – Энгельс (28, пенальти), 2:0 – Кенни (45), 0:3 – Ян Хен Чжун (52), 0:4 – Скейлз (75).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.