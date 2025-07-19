«Спартак» должен купить нужных Станковичу игроков. Одного Заболотного мало, чтобы бороться за чемпионство». Шикунов о красно-белых

Александр Шикунов считает, что «Спартаку» нужно усиливаться для чемпионства в РПЛ.

«Спартак» должен купить Станковичу тех футболистов, которые ему нужны. С нынешним составом будет тяжело бороться с «Зенитом», у команды большие проблемы. Они точно ведут работу на трансферном рынке сейчас, но вопрос только в том, какого уровня привезут футболистов, быстро ли они вольются в состав.

По последним товарищеским матчам можно сказать, что у команды проблемы с защитой, да и в атаке тоже все не очень, учитывая, что Угальде не было, а Гарсия вышел на 15 минут. Одного Заболотного мало, чтобы бороться за чемпионство», — сказал бывший спортивный директор «Спартака».

Сегодня в стартовом туре РПЛ-2025/26 красно-белые примут махачкалинское «Динамо».