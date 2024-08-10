Эдуард Сперцян: «Хотел бы извиниться перед Рошей, я не такой игрок. Даже подумал, что это красная, посмотрев повтор. Когда эпизод закончился, подбежал к нему и увидел кровь, выглядело страшно!»

Эдуард Сперцян извинился перед Виллианом Рошей за грубый фол.

На 40-й минуте матча с (2:1) полузащитник « » Сперцян нанес травму защитнику армейцев, шипами попав ему в голень.

Бразильцу оказали медицинскую помощь, а затем вывезли за пределы игровой зоны на электрокаре. Роша просигнализировал, что ему нужна замена. В месте удара у него выступила кровь, впоследствии в трансляцию попали кадры, на которых видно рассечение.

Футболист покинул стадион на костылях.

«В первую очередь я хотел бы извиниться перед Рошей. Я не хотел этого делать. Желаю, чтобы он как можно скорее выздоровел. Посмотрев повтор, я даже подумал, что это красная карточка.

Я действительно не видел его, делал шаг. С одной стороны был Мойзес, он меня подталкивал. Так получилось, но я этого не хотел! Нога пошла по прямой… В игре я не понял. Когда эпизод закончился, я подбежал к нему и увидел кровь. Это выглядело страшно! Я хочу извиниться, я не такой игрок», – сказал .

Николич о нарушении Сперцяна: «Чистое удаление на Роше в 1-м тайме, которое не смотрел ВАР. ЦСКА пропустил в последнюю минуту именно из зоны, где Роша доминирует в РПЛ»