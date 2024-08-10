Эдуард Сперцян: «Хотел бы извиниться перед Рошей, я не такой игрок. Даже подумал, что это красная, посмотрев повтор. Когда эпизод закончился, подбежал к нему и увидел кровь, выглядело страшно!»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Краснодар Матч ТВ Виллиан да Силва Роша Эдуард Сперцян Футбол

Эдуард Сперцян извинился перед Виллианом Рошей за грубый фол.

На 40-й минуте матча с ЦСКА (2:1) полузащитник «Краснодара» Сперцян нанес травму защитнику армейцев, шипами попав ему в голень. 

Бразильцу оказали медицинскую помощь, а затем вывезли за пределы игровой зоны на электрокаре. Роша просигнализировал, что ему нужна замена. В месте удара у него выступила кровь, впоследствии в трансляцию попали кадры, на которых видно рассечение.

Футболист покинул стадион на костылях.

«В первую очередь я хотел бы извиниться перед Рошей. Я не хотел этого делать. Желаю, чтобы он как можно скорее выздоровел. Посмотрев повтор, я даже подумал, что это красная карточка.

Я действительно не видел его, делал шаг. С одной стороны был Мойзес, он меня подталкивал. Так получилось, но я этого не хотел! Нога пошла по прямой… В игре я не понял. Когда эпизод закончился, я подбежал к нему и увидел кровь. Это выглядело страшно! Я хочу извиниться, я не такой игрок», – сказал Сперцян.

Николич о нарушении Сперцяна: «Чистое удаление на Роше в 1-м тайме, которое не смотрел ВАР. ЦСКА пропустил в последнюю минуту именно из зоны, где Роша доминирует в РПЛ»

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22 комментария
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Игрок видит красную, мы тоже. Что за трактовки такие судейские?
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Ответ Caniball
Комментарий скрыт
Лучше так, извиниться, чем вообще промолчать.
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+58
Ну а что там судья? :) и вар? :)
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+24
Постфактум могут выписать удаление и признать ошибку арбитров, но маловероятно что это случится.
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Ответ Liver0910
Не какой игрок? А когда Зиньковского травмировал и получил 2 матча дисквы потом, каким игроком был?
Так ужасно травмировал, что Зиньковский через 4 дня уже с Балтикой играл. Сперцян реально стал играть жестче, с Зиньковским заслуженно получил кк, сегодня должен был получать минимум желтую, только вот если смотреть среднюю температуру по палате под названием РПЛ, в которой играют Бариновы, Бериши и прочие Гоцуки, то Сперцян вообще не грубый игрок (не грубее того же Роши, в которого сегодня въехал). Поэтому не надо писать голословный бред, пожалуйста.
+17
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+13
Даже сам игрок понимает - это красная карточка.
Но главный судья и вар-судья не видят этого !:)))
Кловуны !
ПОЗОР !
+12
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+12
Ответ nick-basil
Игрок видит красную, мы тоже. Что за трактовки такие судейские?
Ну, после игры игрок может говорить что угодно. Ему не убудет.

Судья 90 минут носится и какие-то вещи может упустить. Но люди на ВАРе-то чем занимались? 🤦‍♀️
+6
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+6
Ответ Free Walker
Постфактум могут выписать удаление и признать ошибку арбитров, но маловероятно что это случится.
Да ваще вполне вероятно
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+3
Ответ Free Walker
Постфактум могут выписать удаление и признать ошибку арбитров, но маловероятно что это случится.
Нам то от этого не легче
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Ответ Mihamoscow
Не видел делая шаг ? Это серьезно ? Ну сказал бы правду , отскока мяча хотел в ногу и потому пер как невменяемый и прямой ногой …!
Ни разу не сомневаюсь, что это не специально. Но сколько мы видели подобных эпизодов с красной карточкой за фол по неосторожности? Много. А туту так и было. Очень близко к красной.
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Ответ nick-basil
Игрок видит красную, мы тоже. Что за трактовки такие судейские?
По честному , нога Эдуарда шла по направлению к мячу , но на её пути появилась нога Роши . Убрать ногу раньше Эдуард не мог , так как не мог предсказать ,что на его пути окажется нога защитника .
+4
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Ответ Константин Эсперов
По честному , нога Эдуарда шла по направлению к мячу , но на её пути появилась нога Роши . Убрать ногу раньше Эдуард не мог , так как не мог предсказать ,что на его пути окажется нога защитника .
по честному это КК была игра прямой ногой и шла его нога к мячу или не шла это уже роли не играет
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Молодец Эдуард что признал свою вину, поступок настоящего мужчины, не каждый способен признать свою вину.
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Да всегда он был, грубый полу делфин. Кто это вообще)
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Молодец хоть признал, что на карточку фол.
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А ВАР в это время мороженное ел.
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Эдик, это не твоя работа лететь на пятак перед воротами в борьбе с дефами. Это работа форвардов. Твоя позиция в таком эпизоде находится в районе штрафной в ожидании возможного отскока мяча, чтобы с ходу вогнать его дальним в сетку, либо продолжить атаку команды пасом партнеру под удар.
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Ответ Free Walker
Постфактум могут выписать удаление и признать ошибку арбитров, но маловероятно что это случится.
Да какая разница уже. Счёт 0:0 был при этом моменте, а не 2:1, как получилось итоге в равных составах
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Ответ waleri
Эдик, это не твоя работа лететь на пятак перед воротами в борьбе с дефами. Это работа форвардов. Твоя позиция в таком эпизоде находится в районе штрафной в ожидании возможного отскока мяча, чтобы с ходу вогнать его дальним в сетку, либо продолжить атаку команды пасом партнеру под удар.
этот момент и был в районе линии штрафной, или тытолько фото эпизода посмотрел, а не матч?
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