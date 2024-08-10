«Зенит» обыграл «Динамо» – 1:0! Глушенков вновь забил, Латышонок отразил пенальти Нгамале на 86-й

«Зенит» победил «Динамо» (1:0) в 4-м туре Мир РПЛ.

Sports вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Максим Глушенков на 55-й минуте открыл счет, его мяч стал победным. Евгений Латышонок на 86-й отбил пенальти в исполнении Муми Нгамале.

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Статистика Мир РПЛ