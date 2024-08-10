«Зенит» обыграл «Динамо» – 1:0! Глушенков вновь забил, Латышонок отразил пенальти Нгамале на 86-й
«Зенит» победил «Динамо» (1:0) в 4-м туре Мир РПЛ.
Sports вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Максим Глушенков на 55-й минуте открыл счет, его мяч стал победным. Евгений Латышонок на 86-й отбил пенальти в исполнении Муми Нгамале.
- Дата проведения
- 10 августа, 17:30, «Стадион Санкт-Петербург»
- Гол:
- 1:0 – 55 Глушенков.
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Зенит –
Латышонок, Дуглас Сантос, Нино, Эракович, Караваев, Вендел (Артур, 52), Барриос, Клаудиньо (Ерохин, 88), Педро (Изидор, 74), Глушенков (Горшков, 88), Кассьерра (Мантуан, 73).
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Динамо –
Лунев, Лаксальт, Майсторович, Бальбуэна, Даса, Чавес (Скопинцев, 73), Фомин (Маричаль, 88), Бителло, Нгамале, Гладышев (Карраскаль, 46), Тюкавин.
Там и близко пенки не было.
Никогда такого не было и вот опять.
Чтобы в следующий раз даже не думали об этом.
Пенальти - левый
Латышонок - тащер
Глущенков - машина
Всех с победой.
Но правила руки для Зенита другие.
Кукуяну на Варе банку черники для зрения! Как и Иванову.