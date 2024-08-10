«Зенит» обыграл «Динамо» – 1:0! Глушенков вновь забил, Латышонок отразил пенальти Нгамале на 86-й

Теги Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Евгений Латышонок Муми Нгамале Максим Глушенков онлайны Футбол

«Зенит» победил «Динамо» (1:0) в 4-м туре Мир РПЛ.

Sports вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Максим Глушенков на 55-й минуте открыл счет, его мяч стал победным. Евгений Латышонок на 86-й отбил пенальти в исполнении Муми Нгамале.

Зенит – Динамо 1:0 (0:0, 1:0)
Дата проведения
10 августа, 17:30, «Стадион Санкт-Петербург»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
1:0 – 55 Глушенков.
ЗенитЛатышонок, Дуглас Сантос, Нино, Эракович, Караваев, Вендел (Артур, 52), Барриос, Клаудиньо (Ерохин, 88), Педро (Изидор, 74), Глушенков (Горшков, 88), Кассьерра (Мантуан, 73).
ДинамоЛунев, Лаксальт, Майсторович, Бальбуэна, Даса, Чавес (Скопинцев, 73), Фомин (Маричаль, 88), Бителло, Нгамале, Гладышев (Карраскаль, 46), Тюкавин.
Предупреждения:
Карраскаль (47), Глушенков (56), Нгамале (62), Клаудиньо (69), Барриос (87), Даса (88).

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388 комментариев
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мяч в грудь попадает Барриосу арбитр даже не стал смотреть просто сразу точка немыслимо позорище мерзкое
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Вышел, чтобы сломать человека. Типичное динамо.
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У Трушечкина выпадает Педро, выдавший уже две передачи, которые могли закончится голами, если бы партнёры пробили не в Лунева. Гений.
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Ответ SMART789
мяч в грудь попадает Барриосу арбитр даже не стал смотреть просто сразу точка немыслимо позорище мерзкое
Да, если по началу казалось что от груди в руку, сейчас повтор показали, там РЕАЛЬНО куда-то в живот прилетело, ну, чуть выше.
Там и близко пенки не было.
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Классика Динамо - сломать лучшего игрока Зенита.
Никогда такого не было и вот опять.
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-13
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Динамо как всегда – костоломство, истерики и грязь! Еще и липовую пенку нашли, но Зенит все превозмог и классом побил москвичей. Венделу – здоровья! Латышонок и Глушенков – звери! С Победой, Санкт-Петербург!
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Ничего нового. Динамо в матчах Зенита всегда играют, как костоломы. Судья Иванов - молодец, отрабатывает
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Матч тура.За Зенит!
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Вообще, на такие случаи нужно держать кого-то на скамейке.. чтобы вышел под конец и этому Караскалю сразу две ноги сломал. И фиг с ней с красной.
Чтобы в следующий раз даже не думали об этом.
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динамо – позор России
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+24
Динамо это какая-то нереальная мерзость. В очередной раз сломали ключевого игрока.
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Там не было пенальти. Судья Иванов - клоун.
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Надеюсь, Зенит подаст в ЭСК на этот беспредел. Поможем другим клубам РПЛ хотя бы пару туров провести без этой бездарности на судье.
+28
-9
+19
Ответ Камбоджа Иванов
У Трушечкина выпадает Педро, выдавший уже две передачи, которые могли закончится голами, если бы партнёры пробили не в Лунева. Гений.
Слушаю этот бред, и думаю, жалко нельзя заменить в перерыве комментатора
+19
-1
+18
Динамо -костоломы
Пенальти - левый
Латышонок - тащер
Глущенков - машина
Всех с победой.
+24
-7
+17
Там вообще нет пенальти))) но, Иванов пытается сделать все, что можно, чтобы вытянуть хотя бы ничью.
+19
-3
+16
Победы Зенит! Продолжения сухой серии!
+35
-20
+15
Динамо грязные костоломы. Опять травмируют хорошего игрока.
+24
-9
+15
Не было пенальти
+17
-2
+15
Хорошо так Барриос влетел в Караскаля, хорошо мстят костолому
+19
-4
+15
Я бы за такое красную дал. Там в мяч-то не пытался играть, ещё и спецом ногу заплёл, так можно легко сломать её.
+17
-3
+14
Понеслось! Костоломы долбанные. Футболом не могут- ломать начинают
+18
-4
+14
Ахахаха. Иванов сделал все, что смог. Думаю, никто не будет спорить, что это лучший игрок Динамо сегодня.
+18
-4
+14
Латышонок - идеальный вратарь, вроде такой спокойный в жизни и рамке, но какой-то драйвовый при этом 👍
+16
-2
+14
Оп. Вспоминаем руку Прохина из матча с Оренбургом.
Но правила руки для Зенита другие.
+15
-1
+14
"Зенит" с крайне тяжёлой победой! Макс как всегда хорош. Педро тоже. Женя Латышонок спас тогда, когда надо! Венделу здоровья!
Кукуяну на Варе банку черники для зрения! Как и Иванову.
+17
-4
+13
Карма этому мерзкому угалё
+13
0
+13
Крайне мутная пенка. Но есть справедливость.
+17
-4
+13
Ответ Nogoi89
Динамо, вам в прошлом году судьи не смогли чемпионство оформить, в этом тем более вам ничего не поможет. Я так жёстко пишу, потому что вы каждый матч ломаете наших игроков, не получаете красные заслуженные, и получаете липовые пенальти.
Им нужно бы опять в ФНЛ, там их место
+14
-1
+13
Голевая "выпадающего" по мнению Трушечкина Педро на "героя двух туров" по мнению комментаторов Глушенкова
+13
-1
+12
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