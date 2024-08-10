«МЮ» договорился о трансфере де Лигта за 45+5 млн евро. «Бавария» также согласилась продать Мазрауи за 15+5 млн

Теги Бавария Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Маттейс де Лигт Нуссаир Мазрауи Футбол

«Манчестер Юнайтед» подписывает Маттейса де Лигта и Нуссаира Мазрауи.

Английский клуб согласовал с «Баварией» условия трансфера нидерландского защитника за 45 миллионов евро плюс 5 млн в качестве бонусов.

24-летний Маттейс де Лигт подпишет договор с «Манчестер Юнайтед» на пять лет с возможностью продления соглашения еще на год.

«Бавария» также приняла предложение английского клуба о трансфере Нуссаира Мазрауи.

За 26-летнего защитника сборной Марокко манкунианцы заплатят 15 миллионов евро плюс 5 млн в качестве бонусов.

Де Лигт и Мазрауи провели два сезона в немецком клубе – оба играли за команду с 2022 года.

25 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
По Де Лигту рад. С учётом бесконечных травм в МЮ лишним не будет.
+13
-2
+11
Ответ Утя Ваткин
По Де Лигту рад. С учётом бесконечных травм в МЮ лишним не будет.
В лазарете?)
+10
-5
+5
Ловко новый менеджемент трансферные ситуации разруливает.
На замене Биссаки ещё выиграли на разнице курса между евро и фунтом.
Налейте сто грамм лучшего коньяка тому кто трансферные переговоры так блестяще провёл!
+8
-4
+4
Пошла вода горячая! Надеюсь, де Лигт станет новым Стамом или Видичем.

GGMU!
+5
-4
+1
Ответ Максим Черкашин
Эшуорт новый спортивный директор Манчестера.😎😎😎
Очень даже чувствуется его влияние.
Может и не он лично переговоры проводит, но именно он задаёт им курс.
+2
-1
+1
Ответ Under
а что там с разницей курсов, как она помогла?
Биссака за 15 млн фунтов, его замена за 15 млн евро ))
И там и там бонусы около 5.
По Биссаке скоро точно узнаем сколько бонусных.
+1
0
+1
Вот здесь даже верится, что заиграют оба
+2
-2
0
Значит Линделёф и Биссака - аут. Осталось опорника хорошего купить.
+1
-1
0
Де Лигт - очень хорошее приобретение для МЮ !
Главное без травм.
+1
-1
0
Если его раньше не посадят)
0
0
0
Сначала не поверил, а потом посмотрел источник - оказывается источник Надёжин. Значит можно верить)
0
0
0
Неделя колочения понтов - и общая цена выросла на 5М. Зачем было вы….ся?
0
0
0
Ответ Dred
Ловко новый менеджемент трансферные ситуации разруливает. На замене Биссаки ещё выиграли на разнице курса между евро и фунтом. Налейте сто грамм лучшего коньяка тому кто трансферные переговоры так блестяще провёл!
а что там с разницей курсов, как она помогла?
+2
-2
0
Ответ S H A R K
В лазарете?)
Сплюнь
+4
-4
0
Ответ Mekanych Red Devil
Сначала не поверил, а потом посмотрел источник - оказывается источник Надёжин. Значит можно верить)
Дэйвид Орнштейн.
Сто процентная точность.
0
0
0
Ответ стоун
купили не нужных Баварии игроков что там с зарплатной ведомостью у МЮ, никого из дорогих не продали, прибавились 16 млн ДеЛигта, 8 Мазрауи, оклады Йоро, Зиркзее, и вернулся Санчо со своей конской зарплатой
Ушли Марсьяль и Варан с большими зарплатами.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий