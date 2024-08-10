«МЮ» договорился о трансфере де Лигта за 45+5 млн евро. «Бавария» также согласилась продать Мазрауи за 15+5 млн

«Манчестер Юнайтед» подписывает Маттейса де Лигта и Нуссаира Мазрауи.

Английский клуб согласовал с «Баварией» условия трансфера нидерландского защитника за 45 миллионов евро плюс 5 млн в качестве бонусов.

24-летний подпишет договор с « » на пять лет с возможностью продления соглашения еще на год.

« » также приняла предложение английского клуба о трансфере .

За 26-летнего защитника сборной Марокко манкунианцы заплатят 15 миллионов евро плюс 5 млн в качестве бонусов.

Де Лигт и Мазрауи провели два сезона в немецком клубе – оба играли за команду с 2022 года.