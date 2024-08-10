«МЮ» договорился о трансфере де Лигта за 45+5 млн евро. «Бавария» также согласилась продать Мазрауи за 15+5 млн
«Манчестер Юнайтед» подписывает Маттейса де Лигта и Нуссаира Мазрауи.
Английский клуб согласовал с «Баварией» условия трансфера нидерландского защитника за 45 миллионов евро плюс 5 млн в качестве бонусов.
24-летний Маттейс де Лигт подпишет договор с «Манчестер Юнайтед» на пять лет с возможностью продления соглашения еще на год.
«Бавария» также приняла предложение английского клуба о трансфере Нуссаира Мазрауи.
За 26-летнего защитника сборной Марокко манкунианцы заплатят 15 миллионов евро плюс 5 млн в качестве бонусов.
Де Лигт и Мазрауи провели два сезона в немецком клубе – оба играли за команду с 2022 года.
На замене Биссаки ещё выиграли на разнице курса между евро и фунтом.
Налейте сто грамм лучшего коньяка тому кто трансферные переговоры так блестяще провёл!
GGMU!
Может и не он лично переговоры проводит, но именно он задаёт им курс.
И там и там бонусы около 5.
По Биссаке скоро точно узнаем сколько бонусных.
Главное без травм.
Сто процентная точность.