Жена Тикнизяна: «Готова ехать за Наиром, как жена декабриста! Хоть в Воронеж, хоть в Испанию. Лучше бы в Испанию, конечно»
Жена Наира Тикнизяна готова переехать с мужем в другой город или страну.
«Готова ехать за ним, как жена декабриста! Хоть в Воронеж, хоть в Испанию. В Испанию, конечно, лучше было бы (смеется). А вообще лучше остаться в Москве, в «Локо» все отлично.
Я знала, на что я иду, понимаю участь футболистов, которые могут переходить из команды в команду. Я перееду за Наиром, семья для меня важнее карьеры», – сказала жена Тикнизяна и ведущая «Матч ТВ» Яна Ромашкина.
и желательно - в Крыму
Но желательно в июле и желательно в Крыму
)))
Ссылку. Каторгу. Тюрьму.
Но желательно -- в июле,
И желательно -- в Крыму.
Господи, да она же святая! Великомученица!