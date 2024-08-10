Жена Тикнизяна: «Готова ехать за Наиром, как жена декабриста! Хоть в Воронеж, хоть в Испанию. Лучше бы в Испанию, конечно»

Жена Наира Тикнизяна готова переехать с мужем в другой город или страну.

«Готова ехать за ним, как жена декабриста! Хоть в Воронеж, хоть в Испанию. В Испанию, конечно, лучше было бы (смеется). А вообще лучше остаться в Москве, в «Локо» все отлично.

Я знала, на что я иду, понимаю участь футболистов, которые могут переходить из команды в команду. Я перееду за Наиром, семья для меня важнее карьеры», – сказала жена Тикнизяна и ведущая «Матч ТВ» Яна Ромашкина.