Жена Тикнизяна: «Готова ехать за Наиром, как жена декабриста! Хоть в Воронеж, хоть в Испанию. Лучше бы в Испанию, конечно»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Матч ТВ Наир Тикнизян Яна Ромашкина Футбол

Жена Наира Тикнизяна готова переехать с мужем в другой город или страну.

«Готова ехать за ним, как жена декабриста! Хоть в Воронеж, хоть в Испанию. В Испанию, конечно, лучше было бы (смеется). А вообще лучше остаться в Москве, в «Локо» все отлично.

Я знала, на что я иду, понимаю участь футболистов, которые могут переходить из команды в команду. Я перееду за Наиром, семья для меня важнее карьеры», – сказала жена Тикнизяна и ведущая «Матч ТВ» Яна Ромашкина. 

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28 комментариев
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Заткнись уже
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Но лучше в Испанию. Или на Мальдивы. Любые страдания ради мужа🙏
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А в Армению?
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Да всем похер , тебя вообще никто не знает , уймись уже
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Посмотрим лет через 5- 6)
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Типичная ТП
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Лучше бы она рот не открывала свой
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но желательно - в июне
и желательно - в Крыму
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Что за бред, она хоть знает в каких условиях существовали жены декабристов в ссылке
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Нет войны - я всё приму: ссылку, каторгу, тюрьму
Но желательно в июле и желательно в Крыму
)))
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Ехай на ...
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Ну в открытую врет же, .
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Посмотрим-посмотрим, проверим-проверим
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Ответ Жизнь Бичары
Заткнись уже
Зачем так грубо?
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Ахахаха ну в Испанию конечно предпочтительно
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сильный однако выбор))
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А в Воркуту ?
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Новая декабристка, согласна на Испанию…
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Нет войны -- я все приму --
Ссылку. Каторгу. Тюрьму.

Но желательно -- в июле,
И желательно -- в Крыму.
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Видимо, после того, как накрылся вариант с Питером, посидели с мужем подумали, что а 4 часа будет тяжело отвозить на работу при трансфере.
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Я знала, на что я иду, понимаю участь футболистов, которые могут переходить из команды в команду.

Господи, да она же святая! Великомученица!
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Жена паспортиста
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В Воронеж ты готова ехать 😂😂😂
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ближе к концу карьеры громкий развод делёж бабла а потом быстренько лечь под какого нибудь мужика с деньгами и желательно сразу от него родить пока товарный вид совсем не пропал
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Понимаю участь футболистов, пхахах, бедненькие такие, как будто жена вахтовика, или шахтёра)
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Потом узнаем про его вторую и возможно третью жену !!!
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Жена декабриста в@хуе от сравнения с женой футболиста!!!
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Сравнила хер с пальцем.
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