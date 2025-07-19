«Исак – лучший форвард в мире. Вокруг игроков его калибра всегда ажиотаж». Хавбек «Ньюкасла» Эланга об интересе «Ливерпуля» и «Аль-Хилаля»
Энтони Эланга назвал Александера Исака лучшим нападающим в мире.
Эланга и Исак выступают за сборную Швеции. Сообщалось, что на форварда «Ньюкасла» претендуют «Ливерпуль» и «Аль-Хилаль».
«Вокруг игроков калибра Алекса всегда ажиотаж. Но он все время предельно сосредоточен, ведь сейчас он игрок «Ньюкасла».
По мне, он лучший форвард в мире, а также потрясающий человек, на которого я всегда могу положиться и спросить совета. Он всегда готов мне помочь, и я очень ему признателен», – сказал хавбек «Ньюкасла», перешедший на прошлой неделе из «Ноттингем Форест» за 55 млн фунтов.
Алексей Батраков
Джон Кордоба
Эдуард Сперцян
Максим Глушенков
Эсекиэль Барко
Кто-то другой
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: The Guardian
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