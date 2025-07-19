«Исак – лучший форвард в мире. Вокруг игроков его калибра всегда ажиотаж». Хавбек «Ньюкасла» Эланга об интересе «Ливерпуля» и «Аль-Хилаля»

Энтони Эланга назвал Александера Исака лучшим нападающим в мире.

Эланга и Исак выступают за сборную Швеции. Сообщалось, что на форварда «Ньюкасла» претендуют «Ливерпуль » и «Аль-Хилаль ».

«Вокруг игроков калибра Алекса всегда ажиотаж. Но он все время предельно сосредоточен, ведь сейчас он игрок «Ньюкасла».

По мне, он лучший форвард в мире, а также потрясающий человек, на которого я всегда могу положиться и спросить совета. Он всегда готов мне помочь, и я очень ему признателен», – сказал хавбек «Ньюкасла », перешедший на прошлой неделе из «Ноттингем Форест» за 55 млн фунтов.